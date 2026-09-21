Щепотка соли вдоль плинтуса: старинная мудрость для защиты дома - работает лучше современных средств

Как использовать соль в качестве сорбента, чистящего средства

Считается, что обычная соль способна уберечь жилье от темных сил и недоброжелателей. Этот ритуал можно рассматривать и с практической точки зрения. Соль представляет собой дезинфицирующее средство, сорбент и репеллент. Она способна уничтожать грибки, впитывать влагу и отпугивать насекомых. Для каких целей подойдет соль в доме или квартире?

Используем соль в прихожей

Попробуйте рассыпать соль возле порога, что позволит средству препятствовать распространению плесени в прихожей, а также удалять влагу из обуви. Когда соль станет сырой, то она не будет работать, из-за чего важно обновлять ее хотя бы 1 раз в месяц.

Прочистка засоров в раковине

Благодаря соли получится удалить жировые отложения в раковине, а также убрать неприятный запах. Средство работает мягко и эффективно. Действие станет более мощным, если через 15 минут после прочистки залить горячую воду в раковину. Жир растворится намного быстрее.

Применяем в качество средства для чистки

Соль способна удалять любые пятна с раковины, кафеля, плиты и прочих поверхностей. Средство является безопасным, поэтому оно даже не потребует особого смывания. Обязательно протестируйте соль на незаметных участках покрытия, только после чего используйте полноценно, сообщает.

Вывод

Соль может использоваться не только для защиты от темных сил, но и в качестве средства для прочистки раковины, уборки и сорбента. Средство заменит покупную химию, а также существенно сэкономит деньги.

Рекомендация

Соль отлично покажет себя в качестве средства для мытья пола. Приготовить раствор очень просто: на 5 литров воды достаточно 4 столовые ложки соли. Средство мягко очищает линолеум, ламинат и плитку, при этом уничтожает бактерии и грибки. После солевого раствора напольное покрытие приобретает блеск, который сохраняется на несколько дней.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова не верит в приметы, поэтому соль использует только в хозяйственных целях. Средство отлично очищает жир со сковородок и кастрюль, полирует плитку. Благодаря эффекту обеззараживания больше не приходится использовать магазинные средства.

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