Диккенс, пылающий Париж, кровь и любовь: на viju стартует «Повесть о двух городах» с Китом Харингтоном

Пламя любви разгорается на фоне мира, который буквально трещит по швам.

Новый мини-сериал со звездой «Игры престолов» Китом Харингтоном снят по одной из самых продаваемых книг в истории – «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса. Создатели уходят от привычных штампов, которыми пестрят экранизации автора, отсекая всё лишнее и превращая вечную классику в атмосферную историческую драму с элементами триллера. Проект 14 сентября эксклюзивно стартует на стриминге кино viju, а в октябре – на viju+ Serial.

Создатели экранизации уходят от штампов неспешного исторического кино, заложив в каждый из четырех эпизодов взрывную динамику, которая держит в напряжении до последней минуты. Не случайно автор сценария и проекта Дэниел Уэст называет его историческим триллером, где в центре сюжета – сложный любовный треугольник. А главная интрига в том, что совершенно не похожие друг на друга звезда «Игры престолов» Кит Харингтон и секс-символ французского кино Франсуа Сивиль очень убедительно играют двойников.

Действие картины начинается в Лондоне 1782 года. Отношения между Британией и Францией накалены до предела. Люси Манетт получает неожиданное известие: ее отец, которого почти двадцать лет считали умершим, возможно, жив. Посланник, который принес это известие, – французский эмигрант Чарльз Дарней – арестован и обвинен в госизмене. Чтобы спасти его, Люси обращается к блестящему, но сгорающему от душевного надлома молодому адвокату Сидни Картону. Так на фоне надвигающейся Великой французской революции возникает любовный треугольник – история о двух мужчинах, внешне похожих друг на друга, но совершенно разных по характеру, и о магнетически сильной женщине, оказавшейся между ними.

Киту Харингтону досталась роль – главная во всех смыслах. Он выступает исполнительным продюсером, и для него «Повесть о двух городах» – во многом личный проект. Актер целенаправленно искал для себя сложного исторического персонажа и лично участвовал в разработке концепции. В роли адвоката Сидни Картона он блестяще показывает сломленного пьющего человека, который прячет горячее сердце за едким цинизмом.

Франсуа Сивиль («Три мушкетёра: Д’Артаньян») привносит в проект подлинную французскую харизму и аутентичность. Его Чарльз Дарней – это не тепличный романтик, а пылкий идеалист, готовый умереть за принципы.

Находкой создателей стала характерная актриса, известная не только по кино, но и по театральным работам, Миррен Мак («Ведьмак: Происхождение»). Ее Люси Манетт – это стержень истории: ей предстоит сложный выбор между двумя влюбленными в нее мужчинами.

Режиссерское кресло разделили Ричард Кларк – мастер исторических картин («Чужестранка», «Версаль»), и Хун Хау («Батист») – он отвечал за психологизм и динамику сериала. Их стараниями зритель увидит не бутафорскую историческую инсценировку, а суровую реальность, максимально приближенную к атмосфере первоисточника.

Для достижения такого уровня достоверности объединили усилия крупнейших мировых студий кинопроизводства. На тех же мощностях снимались «Дюна» Дени Вильнева и оскароносные «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса. Так что детализация Лондона и Парижа XVIII века выведена в «Повести о двух городах» на достойный уровень, при этом – никаких напудренных париков и лоснящихся бальных платьев. Эстетика сериала пропитана мрачным, почти физиологичным реализмом, а лондонские туманы и кровь французских бунтов выглядят пугающе осязаемо.

Сменится ли эта зима отчаяния весной надежды? Смотрите «Повесть о двух городах» эксклюзивно на стриминге кино viju, а в октябре – на viju+ Serial.

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