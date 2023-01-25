Кинематограф

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Платформа YouTube провела эксперимент для жителей США, показав им советские мультфильмы.
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В продолжении сериала от Netflix расскажут историю отношений принцев Уильяма и Гарри с их супругами.
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