Кинематограф

Парадоксальное отношение иностранцев к советскому кинематографу.
В Ленинградском зоопарке представлена новая экспозиция «Зоосад в годы блокады».
До 40% пользователей выбирали просмотр контента на домашних телевизорах.
Власти Санкт-Петербурга направили 250 миллионов рублей на создание 29 новых фильмов.
Актёр выразил мнение, что достижения российского кино заслуживают одобрения и радости.
Юная актриса обиделась, когда с ней стали разговаривать строгим голосом.
Роль циркачки Суок исполнила 13-летняя литовка Лина Бракните.
Бутафорский символ счастья магическим образом исчез со съемочной площадки.
Знаменитый актер не смог сохранить свой «ранний» брак.
Экзотическая красота актрисы подарила ей всесоюзную известность в 80-х годах.
Каждый год, 9 мая, Садальский вспоминает о ветеранах, снявшихся в кино.
Создатели фильма хотели воспользоваться успехом «Буратино».
Эпизод с охотничьей собакой из «Семнадцати мгновений весны» превратился в анекдот.
Съемки в крошечной роли вернули ему мать.
Режиссеру пришлось учитывать интересы юного актера.
Хиты из многосерийного фильма могли исполнить Магомаев и Толкунова.
В легендарной картине он снялся в роли Ивана Варравы.