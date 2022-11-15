Татьяна Проценко

Она долго страдала.
Юная актриса обиделась, когда с ней стали разговаривать строгим голосом.
Создатели фильма хотели воспользоваться успехом «Буратино».
Осень может преподнести россиянам новую вспышку коронавирусной инфекции. Такими опасениями поделился главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, пишет «URA.RU».
В среду, 19 мая, не стало актрисы Татьяны Проценко, запомнившейся зрителям своей ролью синеволосой Мальвины в советском фильме «Приключения Буратино».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин проводит отдельные встречи. Он отметил, что глава страны находится не в самоизоляции, пишет РИА "Новости".
22 октября 2014 года в 18.00 в Центре книги и графики откроется выставка, посвящённая Марии Королёвой, под названием "Крылья". 21 июля 2014 года ушла из жизни Мария Александровна
Отчет о проведении. 18 октября на борту теплохода «Людмила» состоялась «Закрытая вечеринка для друзей SKI.SPB.RU». На этой вечеринке присутствовали: представители прессы.
Даже несмотря на значительные изменения в составах мужской и женской сборных России по водному поло после Олимпийских игр в Афинах, обе команды на стартовавшем вчера в Монреале чемпионате мира по водным видам спорта будут бороться за медали.
Даже несмотря на значительные изменения в составах мужской и женской сборных России по водному поло после Олимпийских игр в Афинах, обе команды на стартовавшем вчера в Монреале чемпионате мира по водным видам спорта будут бороться за медали.