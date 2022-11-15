Татьяна Проценко

Семь киришанок готовятся стать чемпионками мира

Даже несмотря на значительные изменения в составах мужской и женской сборных России по водному поло после Олимпийских игр в Афинах, обе команды на стартовавшем вчера в Монреале чемпионате мира по водным видам спорта будут бороться за медали.