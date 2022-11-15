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Татьяна Проценко

Спорт
Семь киришанок готовятся стать чемпионками мира
Даже несмотря на значительные изменения в составах мужской и женской сборных России по водному поло после Олимпийских игр в Афинах, обе команды на стартовавшем вчера в Монреале чемпионате мира по водным видам спорта будут бороться за медали.
19 июл 2005 13:28
Спорт
Семь киришанвк готовятся стать чемпионками мира
Даже несмотря на значительные изменения в составах мужской и женской сборных России по водному поло после Олимпийских игр в Афинах, обе команды на стартовавшем вчера в Монреале чемпионате мира по водным видам спорта будут бороться за медали.
18 июл 2005 13:50
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