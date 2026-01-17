Почему советские фильмы внезапно захватили новогодние каникулы? Неожиданный поворот зрительских симпатий!

В период новогодних выходных 2026 года зрительские приоритеты россиян сместились в сторону советских фильмов, а также семейных и развлекательных программ. Представители VK Видео сообщили, что с 1 по 11 января суммарное время просмотра кино из классического наследия СССР увеличилось втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным сервиса, почти 40 процентов пользователей осуществляли просмотр посредством домашних телевизоров.

Наибольшим спросом в эти дни пользовались такие ленты, как «Ирония судьбы, или с лёгким паром», «Девчата», «Иван Васильевич меняет профессию», «Любовь и голуби», «Кавказская пленница», «Джентльмены удачи», «Служебный роман», «Бриллиантовая рука», а также «Москва слезам не верит».

«Процент досмотра у советской классики максимально высокий, ему могут позавидовать многие блогеры и каналы с современным контентом», — прокомментировал Николай Дуксин, вице-президент по музыкальным и видео направлениям VK.

Такое внимание к отечественной классике оказалось одной из ключевых черт праздничных предпочтений.

В то же время сохраняется и интерес к современным комедиям и развлекательным шоу, что уже стало обычной тенденцией для видеоплатформ. За прошедший год общее время, затраченное на просмотр оригинальных проектов, увеличилось на 44 процента. Пользователи обращались как к длинным развлекательным программам, среди которых числятся «Звёзды 2», «Натальная карта» с Филиппом Киркоровым, реалити-шоу «Ярд» и «Быть Джиганом и Оксаной», так и к лаконичным роликам с популярными личностями.

Среди других особенностей стоит отметить, что праздничный контент пользовался большим успехом именно у семейной аудитории. Киноклассика по-прежнему выступает неотъемлемой частью новогодних просмотров, увеличивая совокупный охват на электронных платформах. Таким образом, традиционные фильмы и новые развлекательные форматы вместе формируют современную палитру зимнего досуга россиян.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».