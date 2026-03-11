Что носить полным женщинам, чтобы выглядеть стройнее - советы топ-стилистов

Опубликовано: 11 марта 2026 16:22
фото legion-media
Вещи, которые визуально стройнят

Многие женщины с пышными формами думают, что выглядеть стильно летом - невозможно. На самом деле это миф, отмечает автор канала.

Существует целый список вещей, которые не только соответствуют последним модным тенденциям, но и обладают волшебным свойством визуально делать фигуру стройнее.

Вертикальная полоска

Тонкие линии на рубашке или платье работают как оптическая иллюзия, вытягивая силуэт. Избегайте слишком широких полос, чтобы не получить обратный эффект.

Геометрический принт

Четкие линии, абстракция с треугольниками или квадратами задают телу рамки и отвлекают внимание от проблемных зон. В отличие от расплывчатых цветочных узоров, геометрия создает динамику и заставляет взгляд скользить вертикально.

Правильно подобранная длина юбки

Идеальный вариант для лета - макси, но с одним условием: щиколотки должны быть открыты. Это придает образу легкость и не утяжеляет силуэт.

Слишком короткие модели или миди, заканчивающиеся на полной части ноги, могут сыграть злую шутку.

Монохром

Комплект, выдержанный в одной цветовой гамме, создает цельную вертикаль, не разрезая фигуру на части контрастными блоками. Это беспроигрышный вариант выглядеть дорого и стройно.

Черное

Тотал-лук требует осторожности. Важно, чтобы у вещи был обозначен силуэт. Бесформенный балахон даже самого стройнящего цвета сделает фигуру шарообразной.

Драпировки, асимметрия и четкий крой - лучшие друзья черного цвета для пышных форм.

Приталенные жилеты

Создать красивый каркас помогают вещи из плотной ткани. Они работают как корсет, задавая телу четкие границы и подчеркивая изгиб талии. Особенно эффектно такой жилет смотрится в монохромных образах.

Джинсовая рубашка

Плотный деним структурирует фигуру. Если носить ее расстегнутой поверх топа, она создаст ту самую стройнящую вертикаль и ограничит визуальный объем.

Укороченный топ

В паре с брюками на высокой посадке они творят чудеса. Обозначают линию талии, но при этом не обтягивают живот. Высокая посадка вообще - главный друг пышных форм. Так как она задает правильные пропорции и удлиняет ноги.

А мягкие драпировки и ниспадающие складки на платьях не только маскируют неровности, но и добавляют образу женственности античных богинь.

Ранее портал "Городовой" сообщал о меню Людмилы Гурченко, которое дарило ей вечную красоту.

Автор:
Анастасия Чувакова
