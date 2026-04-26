Легенда на месте: Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» - болельщики в восторге

Опубликовано: 26 апреля 2026 16:28
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото legion-media
Соглашение рассчитано на три сезона с сохранением текущего уровня зарплаты

Даже когда звезда не выходит на лед, разговоры о ней не утихают. Александр Овечкин уже завершил сезон, а болельщики все равно пребывают в неведении о его дальнейшей судьбе.

Контракт с «Вашингтоном» пока не продлен, и сам Александр не торопится бросаться громкими обещаниями. Фанатам остается только кусать локти в ожидании.

Последний раз такая интрига вокруг Овечкина (без учета его голов) крутилась во время прошлых переговоров. И тогда капитан в итоге осчастливил публику - решение остаться в НХЛ сработало на все сто.

Как это было в 2021-м

Летом того года «Кэпиталз» развернули красную дорожку: пятилетний контракт на $47,5 млн - почти по 9,5 «лимонов» за сезон.

По деньгам Овечкин тогда стал третьим среди россиян в лиге (после Панарина и Бобровского). А владелец клуба Тед Леонсис и вовсе назвал его вдохновителем для целого поколения.

Ради сохранения Александра команда даже обменяла ведущего защитника Диллона - лишь бы разгрузить платежку.

Тогда главной мотивацией была погоня за Гретцки. Сейчас рекорд пал, но Овечкин в 40 лет все равно тащит команду (64 очка в прошлой «регулярке»). Однако теперь все упирается в два простых момента:

  1. Сможет ли ветеран сохранить форму за полгода без игр (травмы пока обходят его стороной, но лето - штука хитрая);
  2. Будут ли «Кэпиталз» соответствовать его амбициям - Александру нужна железная уверенность в парнях рядом.

Если оба пункта сойдутся, пятилетней давности история повторится. А болельщикам остается только затаить дыхание и ждать.

Ранее "Городовой" рассказал, когда в России наступит устойчивое тепло.

Автор:
Анастасия Чувакова
