Майские температурные качели: синоптики рассказали, когда в России наступит устойчивое тепло

Весна в этом году решила пожить и там и тут: то снегом засыплет, то солнышком обрадует - и так надолго

Синоптики предупреждают: температурные качели задержатся, а где-то еще и реки выйдут из берегов. Россиянам рассказали, когда наконец придет настоящее тепло и кому в мае все равно не стоит прятать пуховик.

По городам и весям

Петербургу в этом раскладе досталось меньше. В Ленинградской области май останется в рамках обычной климатической картины: днём +9…+14, на длинные выходные - около десяти градусов и серое небо.

Курортный сезон формально стартует, а вот пуховик убирать рано.

Урал, большая часть Приволжья, Северо-Запад и почти вся Якутия будут в пределах нормы или чуть холоднее. Новосибирск встретит праздники в эконом-режиме: днём до +15, зато ночью резкое падение до +3…+4. Настоящие +20 придут туда не раньше середины мая.

Красноярск теплее соседа на полтора-два градуса (днём +16…+20), но там выше риск сильных дождей и ночных заморозков — до -3 даже в мае. Кубань жарой не удивит: днём +15…+20. В Крыму на пару градусов теплее, зато с ливнями.

Самые горячие точки - Кавказ, юг Приволжья и некоторые области Центральной России.

Главный вывод синоптиков обнадеживает: затяжных похолоданий не будет, зато перепады температуры - обязательно. Весна выходит нервной, но честной.

Вот что реально поможет не замерзнуть и не промокнуть:

Не убирайте теплые вещи как минимум до середины мая. Пуховик или хотя бы осенняя куртка еще пригодятся.

Обувайтесь по погоде. В апреле-мае отлично работают непромокаемые ботинки - слякоть и ночные заморозки никто не отменял.

Следите за прогнозами перед поездками. Если едете в Красноярск или Новосибирск, берите с собой и демисезонное, и теплое - суточные перепады там серьезные.

Не планируйте важные уличные дела на дни, когда обещают перепады. Весна нервная, и лучше перестраховаться.

