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Почему жители Турции любят кошек - такого отношения к животным больше нигде не встретить: есть веские причины

Опубликовано: 12 июня 2026 23:16
 Проверено редакцией
Почему жители Турции любят кошек - такого отношения к животным больше нигде не встретить: есть веские причины
Почему жители Турции любят кошек - такого отношения к животным больше нигде не встретить: есть веские причины
Legion-Media
Почему турки хорошо относятся к кошкам

Туристы, которые хоть раз бывали в Турции, заметят интересную особенность страны - здесь много кошек. Такого количества этих животных не получится увидеть ни в одном российском городе. Почему местные жители так любят кошек?

Религия

Для турок примером стал пророк Мухаммед. Он умывался водой, которую пили кошки, позволял им посещать мечети и очень бережно относился к этим животным. Существует легенда, что пророк не просто так почитал кошек, ведь однажды питомец спас ему жизнь, прогнав змею, которая хотела укусить Мухаммеда, сообщает портал "Тонкости туризма".

Legion-Media
Legion-Media

Роль кошек в Турции

В Турции множество портовых городов, где всегда были грызуны. Именно кошки смогли спасти Стамбул от чумы в VIII веке, когда город заполонили крысы. Даже сейчас местные коты продолжают уничтожать грызунов, чем очень помогают жителям. Турки благодарны "хвостатым помощникам", поэтому дают им воду, еду и обеспечивают комфортную жизнь.

Мистика

Турки считают, что после смерти кошки попадают в рай, поэтому они могут замолвить словечко перед Аллахом за того человека, который заботился о животных. Вы вряд ли найдете страну с более уважительным отношением к кошкам, чем в Турции. Здесь им позволено все, чем животные активно пользуются.

Legion-Media
Legion-Media

Опыт автора

"Когда первый раз посетила Стамбул, то была шокирована большим количеством кошек. Они были везде: на пляжах и улицах, в магазинах, музеях, мечетях и других местах. Животных здесь не принято выгонять, поэтому они просто наслаждаются жизнью", - рассказала Полина Аксенова.

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Автор:
Полина Аксенова
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