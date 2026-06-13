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Герани цветут нон-стоп: чем полить капризный цветок, чтобы он радовал год напролет – совет агронома

Опубликовано: 13 июня 2026 00:12
 Проверено редакцией
Герани цветут нон-стоп: чем полить капризный цветок, чтобы он радовал год напролет – совет агронома
Герани цветут нон-стоп: чем полить капризный цветок, чтобы он радовал год напролет – совет агронома
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Комнатные пеларгонии (герани) представляют собой неприхотливые растения, способные к практически круглогодичному цветению с кратковременным периодом зимнего покоя. В летний период условия их содержания изменяются – почва в горшках значительно истощается.

Для поддержания оптимального состояния растений необходимо применять подкормки, обогащенные фосфором, калием и кальцием.

Питательный состав может быть приготовлен из доступных ингредиентов. Предлагаем рецепт удобрения, способствующего сохранению насыщенного зеленого цвета листвы и стимулирующего кущение и цветение.

Смешайте одну столовую ложку золы или древесного угля с одной столовой ложкой лимонного сока. Кислота цитрусовых нейтрализует золу, делая все ее элементы биодоступными для корневой системы. Добавьте один литр воды и одну чайную ложку сахара. Тщательно перемешайте состав. Удобрение готово к применению.

Подкормка осуществляется из расчета 100 мл на 1 литр грунта с периодичностью дважды в месяц. Данная процедура способствует значительному улучшению состояния пеларгоний, обеспечивая их здоровый рост и обильное цветение, рассказала агроном Ксения Давыдова.

Ранее мы рассказали, как ухаживать за амиокулькасом.

Автор:
Ксения Давыдова
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