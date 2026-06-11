Побеги полезут как по расписанию: агроном Давыдова рассказала об уникальной подкормке для замиокулькаса

Существует распространённое мнение, что замиокулькас является неприхотливым растением, не требующим особого ухода. Однако это утверждение не соответствует действительности, утверждает агроном Ксения Давыдова. Как и любое другое растение, "долларовое дерево" нуждается во внимании и периодических подкормках.
Регулярное внесение удобрений особенно важно для формирования крупного куста замиокулькаса. Тем не менее, следует отметить, что это растение требует подкормок реже, чем большинство других цветов. Это объясняется его происхождением: замиокулькас произрастает на бедных почвах африканских гор и не нуждается в особо питательном грунте.
Для восполнения запаса витаминов и минералов в почве можно использовать доступные средства. В частности, хорошо зарекомендовали себя настои из цедры цитрусовых. Для приготовления такого удобрения необходимо залить 100 г измельчённой кожуры лимона, апельсина, грейпфрута или мандарина 2 литрами кипятка и настаивать в течение суток.
По истечении указанного времени настой следует процедить и разбавить водой в соотношении 1:4 перед использованием для полива.
По словам агронома Ксении Давыдовой, для поддержания здоровья суккулентов достаточно одной подкормки в месяц в период с апреля по сентябрь.
Важно отметить, что такое удобрение рекомендуется чередовать с другими. Например, для замиокулькаса эффективен зольный настой. Для его приготовления необходимо смешать 1-2 ложки золы с 1 литром воды, настоять в течение суток и использовать для корневого полива.
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