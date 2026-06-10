Размножить орхидею – проще простого: беру пластиковую бутылку и мох – саженцы растут как на дрожжах

Прекрасные орхидеи являются подлинным украшением домашнего интерьера. Каждый ценитель этих растений подтвердит, что увеличение их количества в доме способствует созданию более гармоничной атмосферы. Тем не менее, приобретение взрослых растений в специализированных магазинах может быть связано с большими финансовыми затратами.
Существует эффективный и экономичный метод размножения орхидей, позволяющий увеличить их количество, используя лишь старый цветонос взрослого растения. Подробностями поделилась агроном Ксения Давыдова.
Для реализации метода необходимо выполнить следующие шаги:
1. Возьмите пластиковую бутылку. С помощью паяльника создайте многочисленные отверстия по всей ее высоте.
2. Обрежьте цветонос таким образом, чтобы его длина соответствовала высоте подготовленной бутылки.
3. Обработайте всю поверхность цветоноса мякотью алоэ, которая содержит большое количество питательных веществ, способствующих быстрому формированию корневой системы и развитию молодых орхидей.
4. Поместите подготовленный цветонос в бутылку. Установите бутылку в пластиковое ведерко. Заполните ведро мхом.
5. Влейте в бутылку стакан чистой отстоянной воды и обильно увлажните мох.
6. Накройте ведро тканью и разместите его в прохладном месте. Обеспечивайте регулярное увлажнение мха.
Результат – совсем скоро
Приблизительно через месяц на цветоносе сформируются молодые корни. Рекомендуется разделить цветонос с использованием стерильного инструмента и пересадить молодые орхидеи на постоянное место для дальнейшего развития.
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