Одеяло для корней: чем укрыть приствольные круги в саду, чтобы забыть о сорняках

Эффективное мульчирование обеспечивает оптимальные условия для растений: подавляет рост сорняков, сохраняет влагу в почве и защищает корневую систему от температурных колебаний. Это способствует поддержанию эстетичного вида сада. Специалисты газеты "Хозяйство" предложили пять оптимальных вариантов мульчирования.
Компост – универсальное решение
Компост не только выполняет функцию покровного материала, но и обогащает почву питательными веществами при каждом поливе. Рекомендуется использовать только зрелый компост, характеризующийся темным цветом, рассыпчатой структурой и характерным запахом лесной почвы.
Единственным недостатком является то, что сорняки также могут активно развиваться в плодородной среде, поэтому для повышения эффективности рекомендуется покрыть компост тонким слоем коры или щепы.
Древесная кора – эстетика и функциональность
Кора хвойных или лиственных пород придает участку ухоженный и дорогой вид. Для приствольных кругов предпочтительнее использовать среднюю или мелкую фракцию, тогда как крупная фракция более уместна для оформления клумб. Следует учитывать, что сосновая кора со временем может незначительно подкислять почву, поэтому при использовании ее под вишнями или сливами необходимо соблюдать осторожность.
Древесная щепа – практичность и долговечность
Обычная древесная щепа отличается медленным разложением и минимальным потреблением азота из почвы. Ее можно приобрести в готовом виде или изготовить самостоятельно из веток после весенней обрезки.
Щепа эффективно дополняет компост: нижний слой обеспечивает питание, верхний — защиту. Для предотвращения прорастания сорняков рекомендуется использовать слой картона под данной комбинацией.
Агротекстиль — долговечное и надежное решение
Плотный черный материал эффективно подавляет рост сорных растений, при этом обеспечивая проницаемость для воды и воздуха. Рекомендуется выбирать материал плотностью от 100 г/м². Полив и внесение жидких удобрений могут осуществляться непосредственно на поверхность агротекстиля. Для предотвращения перегрева черного материала на солнце рекомендуется покрыть его тонким слоем скошенной травы.
Хвойный опад — природный защитник
Аромат хвои отпугивает слизней и паутинного клеща. Опад обеспечивает защиту до четырех лет, однако значительно повышает кислотность почвы. Он идеально подходит для голубики или садовой земляники. При использовании под яблонями или грушами хвойный опад следует смешивать с древесной золой для нейтрализации кислотности.
Ранее мы рассказали, как избавиться от сорняков при помощи простого метода.