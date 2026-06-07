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Прополка уже не актуальна: этот отвар справится с сорняками лучше гербицидов — эффективность доказала агроном Давыдова

Опубликовано: 7 июня 2026 00:12
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Прополка уже не актуальна: этот отвар справится с сорняками лучше гербицидов — эффективность доказала агроном Давыдова
Прополка уже не актуальна: этот отвар справится с сорняками лучше гербицидов — эффективность доказала агроном Давыдова
Городовой ру
Народный метод избавления от сорняков

Сорные растения на приусадебном участке являются серьезной проблемой для любого садовода. Непрерывные прополки, применение гербицидов, удаление корневой системы и перекопка представляют собой лишь часть манипуляций, направленных на устранение нежелательной растительности. Все эти методы требуют значительных материальных и физических затрат.

Агроном Ксения Давыдова предложила экономичный и доказавший свою эффективность метод борьбы с такими сорняками, как пырей, одуванчики и подорожник.

Народный метод

Традиционно после варки картофеля мы утилизируем оставшуюся воду. Однако специалист рекомендует использовать ее для борьбы с сорными травами. При этом крайне важно применять максимально горячий отвар, в идеале — только что вскипевший.

Приготовление средства

В отвар добавьте стакан уксуса и пять столовых ложек соли. Полученным раствором обработайте сорняки. Уже через несколько дней они полностью погибнут. Для закрепления достигнутого результата процедуру рекомендуется повторить через неделю.

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