Прополка уже не актуальна: этот отвар справится с сорняками лучше гербицидов — эффективность доказала агроном Давыдова
Сорные растения на приусадебном участке являются серьезной проблемой для любого садовода. Непрерывные прополки, применение гербицидов, удаление корневой системы и перекопка представляют собой лишь часть манипуляций, направленных на устранение нежелательной растительности. Все эти методы требуют значительных материальных и физических затрат.
Агроном Ксения Давыдова предложила экономичный и доказавший свою эффективность метод борьбы с такими сорняками, как пырей, одуванчики и подорожник.
Народный метод
Традиционно после варки картофеля мы утилизируем оставшуюся воду. Однако специалист рекомендует использовать ее для борьбы с сорными травами. При этом крайне важно применять максимально горячий отвар, в идеале — только что вскипевший.
Приготовление средства
В отвар добавьте стакан уксуса и пять столовых ложек соли. Полученным раствором обработайте сорняки. Уже через несколько дней они полностью погибнут. Для закрепления достигнутого результата процедуру рекомендуется повторить через неделю.
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