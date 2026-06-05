Каюк наступит каждой тле: экологичный способ быстрого избавления от вредителей — плоды этого дерева есть в каждом доме
Появление тли на плодовых и декоративных кустарниках вызывает серьезную обеспокоенность у садоводов. Эти вредители, несмотря на свои скромные размеры, способны нанести огромный ущерб растениям, истощая их жизненные соки. Это приводит к гибели кустарников, лишая владельцев как урожая, так и привлекательности сада.
Существует множество методов борьбы с тлей. Наиболее эффективными считаются химические инсектициды, однако их применение на приусадебных участках ограничено периодом до начала плодоношения. В дальнейшем использование промышленных средств не рекомендуется.
Метод агронома
Агроном Ксения Давыдова предложила экологически безопасный метод борьбы с тлей, который может быть применен на любом этапе вегетационного периода.
В борьбе с вредителями высокую эффективность продемонстрировал конский каштан. Его плоды, которые многие из нас собирали в детстве для поделок, оказались мощным средством против тли. Тля крайне негативно реагирует на это растение, более того, оно является для вредителя губительным.
Приготовление раствора
Приготовление раствора не представляет сложностей. Залейте 500 граммов плодов и листьев двумя литрами кипящей воды и настаивайте в течение 24 часов. После этого раствор готов к применению – доведите объем рабочей жидкости до 5 литров. Это позволит эффективно устранить тлю.
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