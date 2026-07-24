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4 капли на ватный диск — и розетки с выключателями белее снега: ни желтизны, ни черноты — так и слепят чистотой

Опубликовано: 24 июля 2026 00:30
 Проверено редакцией
4 капли на ватный диск — и розетки с выключателями белее снега: ни желтизны, ни черноты — так и слепят чистотой
4 капли на ватный диск — и розетки с выключателями белее снега: ни желтизны, ни черноты — так и слепят чистотой
Городовой ру
Как быстро и эффективно оттереть любую грязь и желтизну с розеток.

Как мы обычно протираем пыль? На открытых пространствах – на поверхностей комодов и шкафов, на журнальном столике и в лучшем случае – на мониторе телевизора. А вот розетки и выключатели часто остаются без внимания. Пока они не покроются жирным налетом и липким слоем, руки до них не доходят.

Опытный лайфхакер и блогер Ирина Полянская рассказала о действенном растворе, который точно справится с любыми загрязнениями, пишет источник.

Как приготовить

Смешайте в небольшой емкости по 1 чайной ложке соды, перекиси водорода и нашатырного спирта, затем добавьте 1 столовую ложку зубной пасты. Добейтесь однородной кашицы.

Нанесите смесь на ватный диск и мягкими круговыми движениями обработайте загрязненные участки. После этого протрите пластик влажной салфеткой и сразу вытрите насухо бумажным полотенцем.

Почему компоненты работают в тандеме

Каждый ингредиент выполняет свою задачу:

  1. Сода действует как мягкий скраб, удаляя налет без царапин.
  2. Перекись водорода осветляет пожелтевшие и посеревшие участки и обеззараживает поверхность.
  3. Нашатырный спирт быстро расщепляет жировые отпечатки, оставленные руками.
  4. Зубная паста связывает все компоненты в удобную массу и дополнительно отбеливает.

Вывод

Этот рецепт превращает утомительное оттирание в быструю пятиминутную процедуру. Регулярно используйте состав для белых пластиковых поверхностей, и они надолго сохранят свежий вид без тусклого налета.

Личный опыт

Автор «Городового» Алина Владимирова перепробовала меламиновые губки и спиртовые салфетки, но эффект был временным. После первого применения этой пасты выключатели на кухне засияли, как новые. Теперь всегда держу баночку смеси под раковиной — трачу всего пару минут, а чистота держится неделями.

Ранее "Городовой" рассказывал, что можно сделать со старыми джинсами на даче и в хозяйстве.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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