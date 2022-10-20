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Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» познакомил четырехлетнего сына с Гном Гномычем.
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Хоккеист попал в тройку лучших снайперов «Вашингтон Кэпиталз».
«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Эдмонтон Ойлерз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Гостям удалось вырвать победу со счётом 5:3.
«Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» на своем стадионе в поединке регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). Подробности сообщает РИА Новости.
В пятницу, 21 января, «Бостон Брюинз» на своем льду победил «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе гостей отличился россиянин Александр Овечкин, который оформил результативный ассист Евгению Кузнецову.
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Хоккеистов «Вашингтон Кэпиталз» преследует черная полоса на регулярном чемпионате НХЛ — команда потерпела уже четвертое поражение, в этот раз от «Бостон Брюинз». Результативные передачи Овечкина и Кузнецова не смогли преломить ход ледового матча.
Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Вашингтон Кэпиталз» закончился неожиданной победой гостей. Встреча в Вашингтоне закончилась со счетом 4:3 в пользу «Нью-Джерси», передает РИА Новости.
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго Блэкхокс» и «Вашингтон Кэпиталз», прошедший минувшей ночью, закончился победой «Блэкхокс» в овертайме домашнего матча — 5:4 (0:0, 3:2, 1:2, 1:0). Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
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Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой матча с «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает «Спорт Экспресс» со ссылкой на пресс-службу Национальной хоккейной лиги.
Российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал звездой матча регулярного чемпионата между «Вашингтоном» и «Рейнджерс», который закончился со счетом 5:1. Подробности сообщает «Спорт Экспресс».
ВЦИОМ представил данные ежегодного опроса, о том, каким россиянам запомнился уходящий год. Опрос проводится в период с ноября по декабрь. В этом году в нем приняли участие 1600 граждан старше 18 лет. Россияне назвали популярные передачи, слова и известных людей.
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