Все новости / Александр Овечкин

Александр Овечкин

Спорт
Овечкин вышел в тройку россиян с самыми результативными ассистами в истории НХЛ
В пятницу, 21 января, «Бостон Брюинз» на своем льду победил «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе гостей отличился россиянин Александр Овечкин, который оформил результативный ассист Евгению Кузнецову.
21 янв 2022 09:34
Спорт
Передачи Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения «Бостону»
Хоккеистов «Вашингтон Кэпиталз» преследует черная полоса на регулярном чемпионате НХЛ — команда потерпела уже четвертое поражение, в этот раз от «Бостон Брюинз». Результативные передачи Овечкина и Кузнецова не смогли преломить ход ледового матча.
11 янв 2022 13:08
Спорт
Овечкин и Кузнецов не спасли «Вашингтон» от поражения «Нью-Джерси»
Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Вашингтон Кэпиталз» закончился неожиданной победой гостей. Встреча в Вашингтоне закончилась со счетом 4:3 в пользу «Нью-Джерси», передает РИА Новости.
03 янв 2022 14:59
Спорт
«Чикаго» обыграл «Вашингтон», не смотря на гол и передачу Овечкина
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго Блэкхокс» и «Вашингтон Кэпиталз», прошедший минувшей ночью, закончился победой «Блэкхокс» в овертайме домашнего матча — 5:4 (0:0, 3:2, 1:2, 1:0). Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
16 дек 2021 09:07
Спорт
Овечкин признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Рейнджерс»
Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой матча с «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает «Спорт Экспресс» со ссылкой на пресс-службу Национальной хоккейной лиги.
15 окт 2021 20:48
Спорт
Овечкин вышел на пятую строчку по числу голов в НХЛ, забив 732 гола
Российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал звездой матча регулярного чемпионата между «Вашингтоном» и «Рейнджерс», который закончился со счетом 5:1. Подробности сообщает «Спорт Экспресс».
14 окт 2021 10:06
Общество
Объявлены самые популярные передачи 2020 года
ВЦИОМ представил данные ежегодного опроса, о том, каким россиянам запомнился уходящий год. Опрос проводится в период с ноября по декабрь. В этом году в нем приняли участие 1600 граждан старше 18 лет. Россияне назвали популярные передачи, слова и известных людей.   
22 дек 2020 18:03
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