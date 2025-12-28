Его 152-я — золотая: Овечкин вырвал «Вашингтону» победу в овертайме

Российский хоккеист Александр Овечкин, возглавляющий команду «Вашингтон Кэпиталз», сумел поразить ворота противника впервые за последние девять встреч. В игре против клуба «Нью-Джерси Дэвилз», проведённой на арене в Ньюарке, он оформил свою 15-ю шайбу в этом сезоне. Это позволило ему вновь продвинуться в списках личных рекордов в Национальной хоккейной лиге.
Встреча между коллективами завершилась победой «Вашингтона» в дополнительное время: окончательный результат — 4:3. Один из наиболее значимых эпизодов произошёл в третьем игровом отрезке — именно тогда Овечкин сделал счёт равным, отправив в ворота соперника уже 152-ю шайбу в подобных ситуациях. Этот бросок стал 912-м голом спортсмена за карьеру в лиге.
