Его 152-я — золотая: Овечкин вырвал «Вашингтону» победу в овертайме

Опубликовано: 28 декабря 2025 17:42
globallookpress.com
Его 152-я — золотая: Овечкин вырвал «Вашингтону» победу в овертайме
Городовой ру

Российский нападающий установил новый рекорд по количеству шайб, заброшенных в третьих периодах матчей.

Российский хоккеист Александр Овечкин, возглавляющий команду «Вашингтон Кэпиталз», сумел поразить ворота противника впервые за последние девять встреч. В игре против клуба «Нью-Джерси Дэвилз», проведённой на арене в Ньюарке, он оформил свою 15-ю шайбу в этом сезоне. Это позволило ему вновь продвинуться в списках личных рекордов в Национальной хоккейной лиге.

Встреча между коллективами завершилась победой «Вашингтона» в дополнительное время: окончательный результат — 4:3. Один из наиболее значимых эпизодов произошёл в третьем игровом отрезке — именно тогда Овечкин сделал счёт равным, отправив в ворота соперника уже 152-ю шайбу в подобных ситуациях. Этот бросок стал 912-м голом спортсмена за карьеру в лиге.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
