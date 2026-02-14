Льготный утильсбор - золотая жила: раскрываем модели для выгодного ввоза в Россию

Профессиональный инструктаж для покупателей

Несмотря на наличие официальных дилерских предложений, многие российские автолюбители предпочитают привозить машины из‑за рубежа. Спрос на параллельный импорт остается стабильно высоким — и в 2026 году ключевые тенденции лишь укрепляются.

Основные направления поставок

Главные источники импорта автомобилей в Россию:

Китай;

Южная Корея;

Германия;

США;

страны ЕАЭС (в т. ч. Кыргызстан как крупный транзитный хаб).

При этом Китай занимает лидирующую позицию: именно он формирует основную часть параллельного импорта на российском рынке.

Почему Китай — ключевой игрок

За последние 5–7 лет китайские автопроизводители совершили серьезный прорыв:

появились сильные локальные бренды;

повысилось качество сборки и уровень оснащения моделей;

сделан акцент на гибридных технологиях (как последовательных, так и параллельных гибридах);

снижена себестоимость производства гибридных силовых установок по сравнению с классическими ДВС — это позволяет предлагать более привлекательные цены.

Кроме того, в Китае налажена локальная сборка европейских брендов (Audi, BMW и др.). Благодаря этому:

отсутствуют высокие импортные пошлины;

европейские концерны вынуждены снижать цены, чтобы конкурировать с китайскими производителями.

Европейские модели китайской сборки: выгода очевидна

Особенно перспективными для импорта в 2026 году считаются кроссоверы BMW китайской сборки:

X1;

X3;

X5 (в версии Long с удлинённой колёсной базой — больше комфорта для задних пассажиров).

Пример экономии: BMW X5 с 2,0‑литровым двигателем, собранный в Китае, стоит до 10 млн рублей. Аналогичная европейская версия с учётом новых ставок утильсбора обойдётся более чем в 15 млн рублей — разница очевидна.

Не менее интересны модели Audi, которые в 2025–2026 гг. обновили модельный ряд:

Audi Q5 Long;

Q3 Long;

A5 Long;

ожидается выход нового Audi A6.

Локальная сборка и низкие внутренние пошлины делают эти автомобили крайне конкурентоспособными для параллельного импорта. К тому же текущие модели остаются актуальными — следующее крупное обновление ожидается нескоро, что дополнительно повышает их привлекательность.

Популярные китайские бренды

Стабильным спросом в России пользуются:

Li Auto L7 и L9 — ценят за современные технологии и комфорт;

Zeekr, особенно модель Zeekr 9X — выделяется потребительской ценностью и инновациями.

Эти автомобили успешно продаются не только в Китае, но и за его пределами, включая Россию. В 2026 году они сохранят актуальность, а интерес к новым моделям Zeekr, вероятно, вырастет, отмечает сайт "За рулем".

Итоги и перспективы

В 2026 году основные векторы параллельного импорта — Китай и страны ЕАЭС. Ключевые преимущества этого направления:

быстрые сроки доставки;

наличие автомобилей у поставщиков;

конкурентные цены;

широкий выбор моделей (от китайских брендов до европейских машин локальной сборки).

Таким образом, параллельный импорт из Китая и через страны ЕАЭС остается одним из самых перспективных каналов для насыщения российского авторынка. Сочетание современных технологий, комфорта и выгодной стоимости делает такие автомобили привлекательными для все большего числа российских покупателей.

