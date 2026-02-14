Льготный утильсбор - золотая жила: раскрываем модели для выгодного ввоза в Россию

Несмотря на наличие официальных дилерских предложений, многие российские автолюбители предпочитают привозить машины из‑за рубежа. Спрос на параллельный импорт остается стабильно высоким — и в 2026 году ключевые тенденции лишь укрепляются.
Основные направления поставок
Главные источники импорта автомобилей в Россию:
-
Китай;
-
Южная Корея;
-
Германия;
-
США;
-
страны ЕАЭС (в т. ч. Кыргызстан как крупный транзитный хаб).
При этом Китай занимает лидирующую позицию: именно он формирует основную часть параллельного импорта на российском рынке.
Почему Китай — ключевой игрок
За последние 5–7 лет китайские автопроизводители совершили серьезный прорыв:
-
появились сильные локальные бренды;
-
повысилось качество сборки и уровень оснащения моделей;
-
сделан акцент на гибридных технологиях (как последовательных, так и параллельных гибридах);
-
снижена себестоимость производства гибридных силовых установок по сравнению с классическими ДВС — это позволяет предлагать более привлекательные цены.
Кроме того, в Китае налажена локальная сборка европейских брендов (Audi, BMW и др.). Благодаря этому:
-
отсутствуют высокие импортные пошлины;
-
европейские концерны вынуждены снижать цены, чтобы конкурировать с китайскими производителями.
Европейские модели китайской сборки: выгода очевидна
Особенно перспективными для импорта в 2026 году считаются кроссоверы BMW китайской сборки:
-
X1;
-
X3;
-
X5 (в версии Long с удлинённой колёсной базой — больше комфорта для задних пассажиров).
Пример экономии: BMW X5 с 2,0‑литровым двигателем, собранный в Китае, стоит до 10 млн рублей. Аналогичная европейская версия с учётом новых ставок утильсбора обойдётся более чем в 15 млн рублей — разница очевидна.
Не менее интересны модели Audi, которые в 2025–2026 гг. обновили модельный ряд:
-
Audi Q5 Long;
-
Q3 Long;
-
A5 Long;
-
ожидается выход нового Audi A6.
Локальная сборка и низкие внутренние пошлины делают эти автомобили крайне конкурентоспособными для параллельного импорта. К тому же текущие модели остаются актуальными — следующее крупное обновление ожидается нескоро, что дополнительно повышает их привлекательность.
Популярные китайские бренды
Стабильным спросом в России пользуются:
-
Li Auto L7 и L9 — ценят за современные технологии и комфорт;
-
Zeekr, особенно модель Zeekr 9X — выделяется потребительской ценностью и инновациями.
Эти автомобили успешно продаются не только в Китае, но и за его пределами, включая Россию. В 2026 году они сохранят актуальность, а интерес к новым моделям Zeekr, вероятно, вырастет, отмечает сайт "За рулем".
Итоги и перспективы
В 2026 году основные векторы параллельного импорта — Китай и страны ЕАЭС. Ключевые преимущества этого направления:
-
быстрые сроки доставки;
-
наличие автомобилей у поставщиков;
-
конкурентные цены;
-
широкий выбор моделей (от китайских брендов до европейских машин локальной сборки).
Таким образом, параллельный импорт из Китая и через страны ЕАЭС остается одним из самых перспективных каналов для насыщения российского авторынка. Сочетание современных технологий, комфорта и выгодной стоимости делает такие автомобили привлекательными для все большего числа российских покупателей.
