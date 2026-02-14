1 таблетка в стакан воды - и герань краше мисс мира: бутоны полезут наперегонки

Эффективный способ подкормки герани для максимально пышного цветения

Герань давно перестала быть просто «бабушкиным» цветком. Сегодня она пользуется заслуженной популярностью у многих цветоводов. Это растение привлекает своей неприхотливостью, яркими цветами и выносливостью. Тем не менее, чтобы герань радовала пышными "шапками" соцветий и оставалась здоровой, ей необходимы подкормки.

Подкормка из аптеки

Одним из эффективных средств для ухода за геранью, по мнению эксперта портала "Дом", является раствор на основе ацетилсалициловой кислоты (аспирина). Этот препарат помогает стимулировать рост, укрепляет иммунитет растения и защищает его от различных стрессов. Кроме того, аспирин способствует повышению естественной защиты герани, улучшает обмен веществ и ускоряет процессы регенерации.

Рецепт подкормки

Приготовить питательную жидкость очень просто. Для этого одну таблетку аспирина нужно измельчить до порошкообразного состояния, залить стаканом кипятка и тщательно размешать до полного растворения. После этого концентрат оставьте на 30 минут для настаивания, а затем разбавьте одним литром воды.

Использовать полученный состав можно двумя способами - полив и отработка "по листу". Полив помогает улучшить питание корневой системы и повысить устойчивость растения к стрессам, а опрыскивание снижает риск развития грибковых заболеваний. Рекомендуется применять такую подкормку примерно один раз в две недели.

"Ошибочно полагать, что герань не нуждается в удобрениях. Это растение крайне отзывчиво к подкормкам. Я регулярно поливаю свои комнатные растения раствором на основе аспирина. Результатом довольна! Зеленые питомцы не желтеют и цветут круглый год", - поделилась опытом Яна из Кирова.

