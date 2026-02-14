Не корюшкой единой: какая рыба водится в Ладожском озере и где ловить в глухозимье - список мест

Рыбак рассказал, какая рыба водится в Ладожском озере

Ладожское озеро — крупнейший пресноводный водоём Европы, где обитает более 50 видов рыб. Далеко не все из них регулярно попадаются рыбакам. О самых распространённых видах, которые действительно могут попасться на удочку, рассказал автор канала "Рыбалка СПб".

Щука

Встречается по всему озеру. В северной части, в районе шхер, нередки трофейные экземпляры весом под 10 килограммов. Перспективные места: район Крениц, острова Птинов, Дубно-Лигово. Ловится щука как по открытой воде, так и со льда зимой.

Окунь

Главный объект ловли рыбаков-любителей на южном берегу. Его многочисленные стаи населяют прибрежные зоны Чёрного, Назии, Зеленцов, Кобоны, Крениц. Активно ловится всю зиму, летом и осенью, когда у него начинается жор.

Корюшка

В Ладоге обитает собственная популяция корюшки. Особи мельче балтийских, но ловля бывает успешной. Держится у юго-восточного берега. Со льда её ловят в районе Сясьстроя и Свирской губы. Основной ход идёт весной в Волхове.

Налим

Встречается по всему озеру. Одна из ближайших к Петербургу и популярных локаций — у Коккорево. Также налима ловят на донные снасти в устье реки Бурной. Требует определённого опыта и знания мест.

Радужная форель

В северной части Ладоги, от Черёмухино до Сортавалы, обитает форель, «сбежавшая» с многочисленных ферм. В районе Берёзово побеги случаются особенно часто, поэтому там её можно поймать даже в обычное время. Важно не путать радужную форель с дикой кумжей и лососем — они занесены в Красную книгу, их вылов запрещён и преследуется по закону.

Хариус

Обитает преимущественно в северной части озера, в районе Ладожских шхер. У южных берегов встречается крайне редко. Ловят его целенаправленно на небольшие вращающиеся блёсны или нахлыст с каменных островов и возле них. Даже в шхерах хариус попадается нечасто.

Плотва

Распространена по всему озеру, но в северной части её немного. Целенаправленно ловят плотву в основном весной, когда огромные стаи подходят к берегу. В это время она хорошо клюёт в Кобоне, Назии, Кошкино. Со льда популярна палаточная ловля в районе Кобоны.

Ладожская палия (голец)

Обитает исключительно на севере озера — от реки Бурной и выше, в районе шхер. Популяция долгое время находилась под угрозой исчезновения и сейчас поддерживается в основном за счёт выпуска мальков.

Кроме перечисленных, в Ладоге водятся лещ, чехонь, сиг, ряпушка и многие другие виды. Однако некоторые виды встречаются настолько редко, что их поимка — скорее удача, чем закономерность.

