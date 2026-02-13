Санкт-Петербург в США: реальные и вымышленные тезки Северной столицы

Американский город получил имя благодаря эмигранту из России

Тезки бывают не только у людей, но и у городов. И находиться они могут в разных концах света. У одного только Санкт-Петербурга их насчитывается не один десяток.

Сент-Питерсберг во Флориде

Самый известный американский тезка северной столицы находится в штате Флорида. Сент-Питерсберг называют Солнечным городом: ясная погода стоит здесь 360 дней в году. Это популярнейший курорт с пальмами, песчаными пляжами Мексиканского залива. Как и его российский тезка, город имеет свои литературные традиции — здесь жили Фицджеральд и Джек Керуак. А имени своему курорт обязан русскому эмигранту.

Один из основателей города — дворянин из Тверской губернии Петр Алексеевич Дементьев. Бывший офицер лейб-гвардии и предводитель дворянства, он эмигрировал в США в 1881 году — ходили слухи о его связях с народовольцами. В Америке он стал известен как Питер Деменс, разбогател на лесопилках и взялся за грандиозный проект: железную дорогу через всю Флориду. В 1888 году его поезд дошел до бухты Тампа, где бизнесмен из Детройта Джон Уильямс уже присмотрел землю.

По легенде, два предпринимателя бросили монетку: Уильямсу досталось право назвать отель («Детройт»), а Дементьеву — сам город. Он назвал его Санкт-Петербургом: не то в честь столицы родины и города своей юности, не то в честь самого себя.

Сент-Питерсберг в Пенсильвании

Сент-Питерсберг во Флориде — самый крупный, но далеко не единственный тезка. По разным данным, в США насчитываются десятки населенных пунктов с названием Петербург. Есть, например, Сент-Питерсберг в Пенсильвании. Он получил свое имя в честь судьи Питерса.

Еще известен Санкт-Петербург на берегах Миссисипи. Правда, не по картам, а по книгам. Этот город вымышленный, туда американский классик Марк Твен «поселил» своего героя Тома Сойера.