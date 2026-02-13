Городовой / Вопросы о Петербурге / Санкт-Петербург в США: реальные и вымышленные тезки Северной столицы
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не многолетник, а мечта: неприхотлив, цветет 3 месяца подряд, аромат на 2 км в округе Полезное
Как разморозить воду в трубе без повреждений: лайфхаки, которые спасут зимой Полезное
Эрмитаж для всех: бесплатный вход 22 февраля ко Дню защитника Отечества Город
Город-миллионник, который находится на границе Европы и Азии - координаты знаменитого обелиска: сюда едут со всей России Полезное
Внезапно – РЖД обновили правила для пассажиров: комфорт одних за счет комфорта других – люди не перестают обсуждать Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Лайфхак Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Санкт-Петербург в США: реальные и вымышленные тезки Северной столицы

Опубликовано: 13 февраля 2026 17:37
 Проверено редакцией
Санкт-Петербург в США: реальные и вымышленные тезки Северной столицы
Санкт-Петербург в США: реальные и вымышленные тезки Северной столицы
Legion-Media
Американский город получил имя благодаря эмигранту из России

Тезки бывают не только у людей, но и у городов. И находиться они могут в разных концах света. У одного только Санкт-Петербурга их насчитывается не один десяток.

Сент-Питерсберг во Флориде

Самый известный американский тезка северной столицы находится в штате Флорида. Сент-Питерсберг называют Солнечным городом: ясная погода стоит здесь 360 дней в году. Это популярнейший курорт с пальмами, песчаными пляжами Мексиканского залива. Как и его российский тезка, город имеет свои литературные традиции — здесь жили Фицджеральд и Джек Керуак. А имени своему курорт обязан русскому эмигранту.

Один из основателей города — дворянин из Тверской губернии Петр Алексеевич Дементьев. Бывший офицер лейб-гвардии и предводитель дворянства, он эмигрировал в США в 1881 году — ходили слухи о его связях с народовольцами. В Америке он стал известен как Питер Деменс, разбогател на лесопилках и взялся за грандиозный проект: железную дорогу через всю Флориду. В 1888 году его поезд дошел до бухты Тампа, где бизнесмен из Детройта Джон Уильямс уже присмотрел землю.

По легенде, два предпринимателя бросили монетку: Уильямсу досталось право назвать отель («Детройт»), а Дементьеву — сам город. Он назвал его Санкт-Петербургом: не то в честь столицы родины и города своей юности, не то в честь самого себя.

Сент-Питерсберг в Пенсильвании

Сент-Питерсберг во Флориде — самый крупный, но далеко не единственный тезка. По разным данным, в США насчитываются десятки населенных пунктов с названием Петербург. Есть, например, Сент-Питерсберг в Пенсильвании. Он получил свое имя в честь судьи Питерса.

Еще известен Санкт-Петербург на берегах Миссисипи. Правда, не по картам, а по книгам. Этот город вымышленный, туда американский классик Марк Твен «поселил» своего героя Тома Сойера.

Ранее Городовой рассказал, сколько километров от Санкт-Петербурга до Казахстана.

Автор:
Алина Владимирова
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
А это правда в Петербурге? Тест на знание самых странных названий улиц города