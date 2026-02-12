Городовой / Вопросы о Петербурге / Сколько километров от Казахстана до Санкт-Петербурга?
Сколько километров от Казахстана до Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 12 февраля 2026 15:25
 Проверено редакцией
дорога, степь
Сколько километров от Казахстана до Санкт-Петербурга?
Global Look Press/Konstantin Kokoshkin
Расстояние от Казахстана до Санкт-Петербурга по автодороге составляет около 3 000 километров. 

Если брать кратчайшее расстояние (от пограничного перехода в Оренбургской области до центра Петербурга), получится около 2 200 км по прямой. Но в реальной поездке цифры всегда больше: дороги не летят стрелой, а огибают леса, реки и города. Если ехать на машине через Челябинск, Екатеринбург и Тверь, выйдет ближе к 2 800–3 000 км — и это только до подъезда к Кольцевой автодороге.

Как добраться из Казахстана до Питера?

На самолёте — самый быстрый способ. Прямые рейсы из Алматы, Астаны или Актау в Петербург занимают 4–5 часов. Вы взлетаете над степями или горами, а приземляетесь уже у Невы.

На поезде — путешествие для тех, кто любит смотреть, как меняется пейзаж за окном. Поезда из Казахстана в Петербург идут через Оренбург, Самару, Москву. В пути — от 2,5 до 4 суток, в зависимости от маршрута и количества остановок.

Маршрут на автомобиле пройдёт через уральские перевалы, волжские равнины и новгородские леса. На дорогу уйдёт 3–4 дня с ночёвками в придорожных гостиницах. Зато можно свернуть к озеру Аргази или заехать в этнопарк под Екатеринбургом — такие моменты запоминаются ярче, чем сам пункт назначения.

Автобусом или попутчиком — эконом‑вариант для бесстрашных. Рейсовые автобусы из Алматы или Астаны до Петербурга ходят редко, но можно найти группы в мессенджерах или на сервисах попутчиков. Путь займёт около 3 дней.

Что учесть перед поездкой из Казахстана в Петербург?

  • Документы. Для россиян въезд в Казахстан и обратно безвизовый, но нужен действующий загранпаспорт. На границе могут спросить обратные билеты или подтверждение брони жилья.
  • Связь. Казахские сим‑карты работают в роуминге, но дешевле купить российскую сразу после пересечения границы.
  • Погода. Летом в Казахстане жара под +40 °C, а в Петербурге — сырость и ветра. Берите и солнцезащитный крем, и дождевик.
  • Наличные. В глубинке не везде принимают карты, так что лучше иметь запас тенге и рублей.
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
