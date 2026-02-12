Сколько километров от Казахстана до Санкт-Петербурга?

Расстояние от Казахстана до Санкт-Петербурга по автодороге составляет около 3 000 километров.

Если брать кратчайшее расстояние (от пограничного перехода в Оренбургской области до центра Петербурга), получится около 2 200 км по прямой. Но в реальной поездке цифры всегда больше: дороги не летят стрелой, а огибают леса, реки и города. Если ехать на машине через Челябинск, Екатеринбург и Тверь, выйдет ближе к 2 800–3 000 км — и это только до подъезда к Кольцевой автодороге.

Как добраться из Казахстана до Питера?

На самолёте — самый быстрый способ. Прямые рейсы из Алматы, Астаны или Актау в Петербург занимают 4–5 часов. Вы взлетаете над степями или горами, а приземляетесь уже у Невы.

На поезде — путешествие для тех, кто любит смотреть, как меняется пейзаж за окном. Поезда из Казахстана в Петербург идут через Оренбург, Самару, Москву. В пути — от 2,5 до 4 суток, в зависимости от маршрута и количества остановок.

Маршрут на автомобиле пройдёт через уральские перевалы, волжские равнины и новгородские леса. На дорогу уйдёт 3–4 дня с ночёвками в придорожных гостиницах. Зато можно свернуть к озеру Аргази или заехать в этнопарк под Екатеринбургом — такие моменты запоминаются ярче, чем сам пункт назначения.

Автобусом или попутчиком — эконом‑вариант для бесстрашных. Рейсовые автобусы из Алматы или Астаны до Петербурга ходят редко, но можно найти группы в мессенджерах или на сервисах попутчиков. Путь займёт около 3 дней.