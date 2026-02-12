Городовой / Город / Школьный карантин затягивается: в №39 Невского района болеют 84 ученика
Школьный карантин затягивается: в №39 Невского района болеют 84 ученика

Опубликовано: 12 февраля 2026 16:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU
Для полного контроля над ситуацией, было решено провести повторную дезинфекцию системы водоснабжения.

Школа №39 в Невском районе Санкт-Петербурга находится на карантине с 4 февраля по решению Роспотребнадзора.

Для обеспечения полной безопасности дополнительно организовали повторную дезинфекцию водопроводной системы и отобрали новые образцы воды на лабораторный анализ. Об этом сообщили в официальной группе школы во «ВКонтакте».

За время карантина в учреждении выполнили все требуемые санитарно-противоэпидемические и дезинфекционные работы согласно указаниям Роспотребнадзора, а городская поликлиника №8 провела нужные медосмотры.

Решение о возобновлении занятий примут лишь после поступления результатов анализа воды, сообщает 78.ru.

Роспотребнадзор пока не выдал официальное заключение по инциденту. Всего вирусом заболели 84 школьника, госпитализированных нет — лечение ведется амбулаторно, а ученики 5–11 классов переходят на дистанционное обучение.

Автор:
Юлия Аликова
