Школьный карантин затягивается: в №39 Невского района болеют 84 ученика

Для полного контроля над ситуацией, было решено провести повторную дезинфекцию системы водоснабжения.

Школа №39 в Невском районе Санкт-Петербурга находится на карантине с 4 февраля по решению Роспотребнадзора.

Для обеспечения полной безопасности дополнительно организовали повторную дезинфекцию водопроводной системы и отобрали новые образцы воды на лабораторный анализ. Об этом сообщили в официальной группе школы во «ВКонтакте».

За время карантина в учреждении выполнили все требуемые санитарно-противоэпидемические и дезинфекционные работы согласно указаниям Роспотребнадзора, а городская поликлиника №8 провела нужные медосмотры.

Решение о возобновлении занятий примут лишь после поступления результатов анализа воды, сообщает 78.ru.

Роспотребнадзор пока не выдал официальное заключение по инциденту. Всего вирусом заболели 84 школьника, госпитализированных нет — лечение ведется амбулаторно, а ученики 5–11 классов переходят на дистанционное обучение.