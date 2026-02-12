Городовой / Город / Премиум-замена Camry: Aurus готовит прорыв в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Где поесть корюшку в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Эти 2 фразы нельзя писать в протоколе ГИБДД – будут использованы против вас: автоюристы предупреждают Полезное
Пятая победа над смертью: Мариинская больница спасает сердца в новом году Город
Кухонные полотенца белее, чем после химчистки - ни жира, ни пятен: вот что нужно сделать, "вековой" текстиль станет новым Полезное
Без утеплителей и пленок: как крестьяне делали теплые полы в деревенских домах  Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Рецепты Сад-огород
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Премиум-замена Camry: Aurus готовит прорыв в Петербурге

Опубликовано: 12 февраля 2026 17:30
 Проверено редакцией
Премиум-замена Camry: Aurus готовит прорыв в Петербурге
Премиум-замена Camry: Aurus готовит прорыв в Петербурге
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Эксперт считает, что на заводе в Шушарах начнут выпуск автомобилей под брендом Senat.

В Санкт-Петербурге возможен запуск производства российского авто Aurus Senat на площадке, ранее принадлежавшей заводу Toyota.

Максим Кадаков уверен, что сборка Senat стартует именно на заводе в Шушарах — вероятность этого он оценивает в 99%.

По его мнению, эти машины придут на смену моделям от Toyota Camry до Mercedes E-класса, сообщает «Петербургский дневник».

Игорь Моржаретто воздержался от четких выводов насчет бывшего завода Toyota, заявив об отсутствии ясности по производству.

Зато он убежден, что возрожденная Volga появится на нижегородской площадке Volkswagen.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
872 дня в аду: в Петербурге открылась уникальная выставка фотографий Бориса Кудоярова
Городская соль реально угрожает зверью: я нашел три признака, что вашему псу скоро будет плохо — не ждите, пока он начнет хромать
В Петербурге бояться нечего, но вот мой хитрый трюк для личного успокоения: если идешь ночью, делай только так, и все будет отлично