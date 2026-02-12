Премиум-замена Camry: Aurus готовит прорыв в Петербурге

Эксперт считает, что на заводе в Шушарах начнут выпуск автомобилей под брендом Senat.

В Санкт-Петербурге возможен запуск производства российского авто Aurus Senat на площадке, ранее принадлежавшей заводу Toyota.

Максим Кадаков уверен, что сборка Senat стартует именно на заводе в Шушарах — вероятность этого он оценивает в 99%.

По его мнению, эти машины придут на смену моделям от Toyota Camry до Mercedes E-класса, сообщает «Петербургский дневник».

Игорь Моржаретто воздержался от четких выводов насчет бывшего завода Toyota, заявив об отсутствии ясности по производству.

Зато он убежден, что возрожденная Volga появится на нижегородской площадке Volkswagen.