Где поесть корюшку в Санкт-Петербурге?

Корюшка — один из гастрономических символов Санкт-Петербурга, и попробовать её можно в нескольких ресторанах города. Эта небольшая рыбка с характерным «огуречным» ароматом стала частью кулинарного наследия Северной столицы благодаря Петру I, который любил её, и жителям, для которых корюшка в тяжёлые времена, например в годы блокады, была спасением от голода.

Где попробовать корюшку в Питере?

Ресторан «Банщики». Расположен на Дегтярной улице, 1А. В меню есть корюшка пряного посола с печёным перцем и оливками. Концепт-шеф предлагает современную интерпретацию традиционных русских блюд, так что корюшка здесь — часть обновлённой классики.

Ресторан Sky & Garden. Находится на Инженерной улице, 9А, на крыше отеля Garden Street. Здесь корюшку подают с огуречным салатом и сметанным соусом, чтобы подчеркнуть её аромат.

Интересные факты о корюшке