Где поесть корюшку в Санкт-Петербурге?
Где поесть корюшку в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 12 февраля 2026 18:15
Где поесть корюшку в Санкт-Петербурге?
Корюшка — один из гастрономических символов Санкт-Петербурга, и попробовать её можно в нескольких ресторанах города.

Корюшка — один из гастрономических символов Санкт-Петербурга, и попробовать её можно в нескольких ресторанах города. Эта небольшая рыбка с характерным «огуречным» ароматом стала частью кулинарного наследия Северной столицы благодаря Петру I, который любил её, и жителям, для которых корюшка в тяжёлые времена, например в годы блокады, была спасением от голода.

Где попробовать корюшку в Питере?

Ресторан «Банщики». Расположен на Дегтярной улице, 1А. В меню есть корюшка пряного посола с печёным перцем и оливками. Концепт-шеф предлагает современную интерпретацию традиционных русских блюд, так что корюшка здесь — часть обновлённой классики.

Ресторан Sky & Garden. Находится на Инженерной улице, 9А, на крыше отеля Garden Street. Здесь корюшку подают с огуречным салатом и сметанным соусом, чтобы подчеркнуть её аромат.

Интересные факты о корюшке

  • Огуречный аромат. Он появляется из-за вещества транс-2-цис-6-нонадиеналь (огуречный альдегид), которое содержится в слизи рыбы. Этот аромат — признак свежести: со временем он улетучивается.
  • Сезонность. Корюшку начинают ловить ранней весной, когда рыба идёт на нерест. Много её водится в Неве у Петропавловской крепости.
  • Праздник корюшки. Ежегодно во второй декаде мая в Санкт-Петербурге проходит праздник, посвящённый этой рыбе. В программе — кулинарные мастер-классы, концерты, конкурсы и дегустация корюшки.
  • Размеры. Единого мнения о том, какая корюшка вкуснее — мелкая или крупная, — нет. Большинство предпочитает рыбу среднего размера (12–15 сантиметров), но есть любители и совсем мелкой, которую обжаривают во фритюре целиком, с головой и внутренностями.
