Городовой / Город / Пятая победа над смертью: Мариинская больница спасает сердца в новом году
Опубликовано: 12 февраля 2026 18:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Ранее такие сложные хирургические вмешательства проводились только в федеральных медучреждениях.

В Мариинской больнице хирурги успешно пересадили сердце 57-летнему больному с ишемической кардиопатией, который ранее пережил инфаркт миокарда.

Процедура заняла свыше пяти часов, прошла без осложнений, и сейчас пациент под наблюдением в реанимации.

Это пятая подобная операция в стационаре и вторая — в текущем году. Ранее такие вмешательства выполнялись только в федеральных центрах.

Кроме того, в реанимации больницы идёт восстановление 58-летнего пациента после трансплантации сердца в январе, сообщает телеканал Санкт-Петербург.

У него диагностирована декомпенсированная сердечная недостаточность с первоначальными противопоказаниями к хирургии, но после обсуждения на комиссии и успешных процедур провели четвёртую по счёту пересадку.

Автор:
Юлия Аликова
