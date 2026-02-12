Санкт-Петербург обновил 438 остановок: стекла, пластик и война с граффити

За порчу павильонов предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В Санкт-Петербурге завершили крупный ремонт остановок общественного транспорта. По данным СПб ГКУ «Организатор перевозок», за 2025 год привели в порядок 438 остановочных пунктов, включая замену защитного пластика и крепежных деталей.

На 203 павильонах обновили стекла. Кроме того, очистили 15,2 тысячи конструкций от незаконных объявлений, надписей и граффити.

Представители ведомства отметили, что транспортные службы сотрудничают с правоохранителями для наказания вандалов.

По их словам, акты порчи приводят к лишним тратам из бюджета, которые можно было бы использовать на улучшение транспортной сети.