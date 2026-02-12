Эти 2 фразы нельзя писать в протоколе ГИБДД – будут использованы против вас: автоюристы предупреждают

Что нельзя, а что нужно указывать в протоколе, чтобы не навредить себе еще больше

Если инспектор ГИБДД составил протокол, а вы с ним не согласны, важно найти точные и корректные формулировки. К сожалению, на этом шаге многие «спотыкаются», и в результате суд встает на сторону инспектора, даже если вина водителя неоднозначна. О том, какие фразы нельзя писать в протоколе ГИБДД, рассказал автор Дзен-канала «Автоюрист. Всё о ДПС».

«Согласен»

Даже если вам кажется, что вы нарушили ПДД, не спешите делать эту пометку. Например, инспектор ГИБДД указал, что вы выехали на полосу встречного движения. А чуть позже вы просмотрели запись с видеорегистратора и увидели, что выезда не было – вы лишь частично заехали на сплошную полосу. Но ваша пометка «Согласен» в протоколе стоит. Для суда это означает, что вы признали свою вину, и видеозапись с регистратора он уже изучать не будет.

Оправдания по типу «Нарушил ПДД, так как…»

Подобные оправдания для суда тоже выступают в качестве чистосердечного признания. Для органов правосудия это выглядит так, словно вы неумышленно пренебрегаете ПДД, даже если вы, например, никак не могли увидеть запрещающий знак, поскольку его закрыл большегрузный транспорт, а сплошная линия разметки оказалась под снегом.

Так что писать в протоколе?

Автор канала предлагает использовать четкий, лаконичный и эффективный образец: «Не согласен. Нарушения не было, моя версия следующая…»

Нелишним будет потребовать записи с камер видеонаблюдения.

