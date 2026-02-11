Вот что сделал инспектор ГИБДД, когда увидел снег на номерах: безжалостная судебная практика

Когда инспектор ГИБДД, суд и непогода - заодно против водителя.

Некоторые хитрые водители зимой в непогоду специально накидывают снег на номера, чтобы автоматизированные видеосистемы на дорогах их не распознали. Однако такая изворотливость может привести к неприятным последствиям.

Автор Дзен-канала «Автоюрист. Все о ДПС» рассказал реальный случай из своей юридической практики. К нему обратился мужчина, которого ранее остановил инспектор ГИБДД. Сотрудник обратил внимание водителя на слой снега, который закрыл знаки его авто. Инспектор сразу же сфотографировал закрытые снегом номера, а затем потребовал от водителя документы, сказав, что будет составлять протокол. Оправдания водителя о непогоде не возымели действия.

Согласно протоколу, водителя ожидала ответственность по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ, в соответствии которой по решению суда он мог получить штраф суммой 5 тыс. р. или лишиться прав на 1-3 месяца.

Суд действительно признал водителя виновным, и его лишили прав на 1 месяц. А разгадка – в том, что на фотографии инспектора ГИБДД было четко видно: снег располагался неравномерно, его специально накидывали на отдельные символы номера, чтобы их скрыть.

Меры ответственности

Если слой снега или грязи покрыл номера равномерно, и это хорошо видно, то все, что ожидает водителя – штраф в 500 р. Да, даже несмотря на сильные снегопады, водитель должен следить за состоянием номеров и своевременно очищать их при необходимости.

Если же водитель специально закидал номер снегом или грязью, то он, как и клиент из рассмотренной выше истории, столкнется или со штрафом в 5 тыс. р., или с лишением прав на срок 1-3 месяца. При вынесении приговора суд учитывает и обстоятельства дела, и фотографии от инспектора ГИБДД.

Кстати, если в ходе движения одна половина снега сошла с номеров, а вторая закрыта – то и в этом случае наказание будет максимальным, даже если водитель в действительности номера не трогал.

Практика показывает, что водителям выгоднее соглашаться с постановлением – в этом случае дело, скорее всего, ограничится штрафом. Если же водитель утверждает, что виной всему погодные условия, а фотографии показывают обратное – то суд лишит его прав.