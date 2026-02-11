Городовой / Полезное / "Все включено" на двоих за 80 тыс. рублей: список курортов у теплого моря - самое то для отдыха в феврале
Экстренная проверка после ЧП: лифт на проспекте Космонавтов в Петербурге обрушился с мамой и ребенком Город
Не город, а старинная крепость России: тихий и уютный – где находится и что в нем посмотреть Полезное
Петербург утвердил строгий надзор за водой: пробы и отчеты ежегодно Город
Старинный город России, основанный в XII веке - настоящая "столица пейзажей": славится не только природой, есть что посмотреть Полезное
Темные швы в ванной очищаются без щеток и дорогой химии — копеечное средство возвращает плитке первозданную красоту Полезное
"Все включено" на двоих за 80 тыс. рублей: список курортов у теплого моря - самое то для отдыха в феврале

Опубликовано: 11 февраля 2026 19:39
 Проверено редакцией
Городовой ру
"Все включено" на двоих за 80 тыс. рублей: список курортов у теплого моря - самое то для отдыха в феврале
Городовой ру
Лучшие места, где можно понежиться солнышком и теплым морем, убежав от зимних морозов

Если проанализировать предложения туроператоров, то можно отметить пять направлений, где за сумму до 100 тысяч рублей на двоих можно организовать полноценный 7-10-дневный отпуск. В стоимость входят перелет, проживание в достойном отеле и питание по системе "все включено" или только завтраки.

1. Египет (Хургада, Шарм-эль-Шейх): кладезь "все включено"

  • Почему стоит выбрать: Египет неизменно лидирует по соотношению цены и качества, особенно для отдыха по системе "все включено". Красное море прогрето до комфортных +22…+23°C, курорты предлагают развитую инфраструктуру и, что немаловажно, подогреваемые бассейны. Идеально для тех, кто хочет просто расслабиться на пляже.
  • Ориентировочный бюджет: от 80 000 рублей на двоих за 7-10 ночей (отель 4*).

2. ОАЭ (Эмираты Фуджейра, Шарджа, Рас-эль-Хайма): сервис и тепло с выгодой

  • Почему стоит выбрать: Здесь вас ждет стабильно теплая погода (+25…+28°C), чистое море и высочайший уровень обслуживания. Эмираты, расположенные в стороне от Дубая или Абу-Даби, как правило, предлагают более привлекательные цены, при этом сохраняя все стандарты качества ОАЭ.
  • Ориентировочный бюджет: от 85 000 рублей на двоих за 7-10 ночей (отель 4*, чаще всего с завтраками).

3. Турция (Анталья): раннее открытие сезона и спа-процедуры

  • Почему стоит выбрать: По некоторым данным, отдельные отели на Средиземноморском побережье Турции уже начинают принимать гостей в феврале. Несмотря на прохладное море (+16…+18°C), мягкий климат (+15…+18°C), великолепные спа-центры, богатая экскурсионная программа и выгодные предложения "все включено" делают этот вариант привлекательным.
  • Ориентировочный бюджет: от 90 000 рублей на двоих за 7 ночей (отель 5* "все включено").

4. Вьетнам (Нячанг, Фантьет): экзотика и гастрономические приключения

  • Почему стоит выбрать: Февраль во Вьетнаме – это настоящее лето с температурой воздуха +28…+30°C и теплым морем. Вас ждут яркие азиатские пейзажи, умопомрачительная кухня и доступные цены на месте. Отличная возможность совместить пляжный отдых с активным и гастрономическим туризмом.
  • Ориентировочный бюджет: от 95 000 рублей на двоих за 10 ночей (отель 4*, завтраки).

5. Танзания (Занзибар): эксклюзивный отдых по доступной цене

  • Почему стоит выбрать: Если вы стремитесь к настоящей экзотике в рамках указанного бюджета, Занзибар – ваш выбор. Февраль здесь – пик жаркого сезона (+30…+32°C), идеальное время для наслаждения легендарными пляжами с белоснежным песком и бирюзовыми водами Индийского океана.
  • Ориентировочный бюджет: от 100 000 рублей на двоих за 7 ночей (отель 4*, завтраки). Цены могут варьироваться в зависимости от дат и конкретного отеля.

Советы для выгодной покупки:

  • Не зевайте: Лучшие предложения и горящие туры разбирают моментально.
  • Гибкость решает: Рассмотрите вылеты в будние дни – они часто дешевле.
  • Планируйте заранее: Бронирование за 1-2 месяца до поездки значительно повышает шансы на выгодную цену.

Таким образом, даже в феврале, при грамотном подходе к выбору направления и своевременном бронировании, можно насладиться теплым морским отдыхом высокого качества, не выходя за рамки бюджета, отмечает "SakhalinMedia.ru".

Ранее портал "Городовой" сообщал о регионах, куда хотят переехать все пенсионеры России.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
