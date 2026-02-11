"Все включено" на двоих за 80 тыс. рублей: список курортов у теплого моря - самое то для отдыха в феврале

Лучшие места, где можно понежиться солнышком и теплым морем, убежав от зимних морозов

Если проанализировать предложения туроператоров, то можно отметить пять направлений, где за сумму до 100 тысяч рублей на двоих можно организовать полноценный 7-10-дневный отпуск. В стоимость входят перелет, проживание в достойном отеле и питание по системе "все включено" или только завтраки.

1. Египет (Хургада, Шарм-эль-Шейх): кладезь "все включено"

Египет неизменно лидирует по соотношению цены и качества, особенно для отдыха по системе "все включено". Красное море прогрето до комфортных +22…+23°C, курорты предлагают развитую инфраструктуру и, что немаловажно, подогреваемые бассейны. Идеально для тех, кто хочет просто расслабиться на пляже. Ориентировочный бюджет: от 80 000 рублей на двоих за 7-10 ночей (отель 4*).

2. ОАЭ (Эмираты Фуджейра, Шарджа, Рас-эль-Хайма): сервис и тепло с выгодой

Здесь вас ждет стабильно теплая погода (+25…+28°C), чистое море и высочайший уровень обслуживания. Эмираты, расположенные в стороне от Дубая или Абу-Даби, как правило, предлагают более привлекательные цены, при этом сохраняя все стандарты качества ОАЭ. Ориентировочный бюджет: от 85 000 рублей на двоих за 7-10 ночей (отель 4*, чаще всего с завтраками).

3. Турция (Анталья): раннее открытие сезона и спа-процедуры

По некоторым данным, отдельные отели на Средиземноморском побережье Турции уже начинают принимать гостей в феврале. Несмотря на прохладное море (+16…+18°C), мягкий климат (+15…+18°C), великолепные спа-центры, богатая экскурсионная программа и выгодные предложения "все включено" делают этот вариант привлекательным. Ориентировочный бюджет: от 90 000 рублей на двоих за 7 ночей (отель 5* "все включено").

4. Вьетнам (Нячанг, Фантьет): экзотика и гастрономические приключения

Февраль во Вьетнаме – это настоящее лето с температурой воздуха +28…+30°C и теплым морем. Вас ждут яркие азиатские пейзажи, умопомрачительная кухня и доступные цены на месте. Отличная возможность совместить пляжный отдых с активным и гастрономическим туризмом. Ориентировочный бюджет: от 95 000 рублей на двоих за 10 ночей (отель 4*, завтраки).

5. Танзания (Занзибар): эксклюзивный отдых по доступной цене

Если вы стремитесь к настоящей экзотике в рамках указанного бюджета, Занзибар – ваш выбор. Февраль здесь – пик жаркого сезона (+30…+32°C), идеальное время для наслаждения легендарными пляжами с белоснежным песком и бирюзовыми водами Индийского океана. Ориентировочный бюджет: от 100 000 рублей на двоих за 7 ночей (отель 4*, завтраки). Цены могут варьироваться в зависимости от дат и конкретного отеля.

Советы для выгодной покупки:

Лучшие предложения и горящие туры разбирают моментально. Гибкость решает: Рассмотрите вылеты в будние дни – они часто дешевле.

Рассмотрите вылеты в будние дни – они часто дешевле. Планируйте заранее: Бронирование за 1-2 месяца до поездки значительно повышает шансы на выгодную цену.

Таким образом, даже в феврале, при грамотном подходе к выбору направления и своевременном бронировании, можно насладиться теплым морским отдыхом высокого качества, не выходя за рамки бюджета, отмечает "SakhalinMedia.ru".

