Не город, а старинная крепость России: тихий и уютный – где находится и что в нем посмотреть

Впервые упоминается в летописях в 863 году, но уже тогда он был "велик и мног людьми"

Автор Дзен-канала "Путешествия по городам и весям" (18+) рассказала о старинном городе-крепости на западных рубежах России, который не раз был разрушен почти до основания, но снова и снова возрождался из пепла подобно птице Феникс. Его украшают домонгольские храмы, красивые особняки, парки и одна из самых крупных стен в Восточной Европе.

Конечно, речь идет о Смоленске. Сегодня в нем проживает чуть более 310 000 человек. На протяжении столетий Смоленск был западным форпостом нашей страны, в 17 веке защищая Москву от польских интервентов, в 19 веке сдерживая войска Наполеона и в 20 веке отбиваясь от немецких захватчиков.

Город-герой Смоленск

В Великую Отечественную войну город напоминал выжженое пепелище. Уроженец Смоленска, известный поэт-фронтовик Александр Твардовский рассказывал, что город выглядел так, будто горел все эти 2 года, вплоть до освобождения в 1943 году. За Великую Отечественную войну здесь с лица земли было стерто 93% жилого фонда. После Смоленск был восстановлен за 10 лет. В 1985 году ему было присвоено звание "Города-героя".

Визитная карточка Смоленска

Главной достопримечательностью Смоленска по праву считается крепостная стена. Это мощное оборонительное сооружение 16-17 веков, которое было призвано защищать Московское государство с западных рубежей. Из 38 башен сегодня сохранились только 18. Это 3 километра крепостной стены.

На территории главного храма Смоленска – Успенского собора расположилась смотровая площадка, с которой открывается захватывающий вид на город. Внутри самого собора путешественники могут увидеть уникальный старинный иконостас высотой 30 метров.

Идеальные места для прогулок

Смоленск – город парков и скверов, что очень удобно для прогулок. Самые известные из них – это сад Блонье и Лопатинский сад. В первом сохранилась атмосфера дореволюционной России. Во втором находится колесо обозрения, с которого можно поблюбоваться на город с высоты птичьего полета. Если вам доведется побывать в Смоленске, то стоит обязательно заглянуть на набережную Днепра. Это идеальное место для прогулки.

Смоленск – очень уютный и симпатичный город с тысячелетней и довольно трагичной историей, который точно стоит посетить.

