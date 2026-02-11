Городовой / Город / Зима бьет рекорды: Петербург утонул в 30 см снега
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Темные швы в ванной очищаются без щеток и дорогой химии — копеечное средство возвращает плитке первозданную красоту Полезное
Два отхода - и орхидея превратится из "замухрышки" в красавицу: бутоны видно за километр, каждый размером с кулак Полезное
Всего 2 минуты у зеркала - через месяц брыли исчезли: секрет корейских женщин Полезное
Вот что сделал инспектор ГИБДД, когда увидел снег на номерах: безжалостная судебная практика Полезное
Лариса Долина и Игорь Бутман зажгут джазовый Триумф в Петербурге 17 марта Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Зима бьет рекорды: Петербург утонул в 30 см снега

Опубликовано: 11 февраля 2026 19:00
 Проверено редакцией
Зима бьет рекорды: Петербург утонул в 30 см снега
Зима бьет рекорды: Петербург утонул в 30 см снега
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Больше всего снега накопилось в Ленинградской области.

В Санкт-Петербурге установлен рекорд зимы по высоте снежного покрова. Утром 11 февраля городская метеостанция отметила 30 см снега — это пик с начала сезона, причем за сутки сугробы увеличились на 3 см, сообщил в своем телеграм-канале главный специалист центра «Фобос» Михаил.

Синоптик уточнил, что в Ленинградской области снега еще больше: в Сосново покров достиг 44 см с приростом 4 см за день.

Однако эти цифры пока ниже максимумов 13–14 января, когда в Ленобласти снежный слой составил 56 см.

В Москве 29 января высота покрова достигла 60–62 см — вдвое больше нормы. В Подмосковье, в Черустях и Серпухове, сугробы выросли до 64 см, сообщал синоптик Евгений Тишковец.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Лариса Долина и Игорь Бутман зажгут джазовый Триумф в Петербурге 17 марта
255 памятников: «К.П. Палкин» обновят в Петербурге к 2027 году
Штрафы до 200 тысяч и щит для архитектуры: Петербург усиливает броню исторических памятников