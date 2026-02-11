Зима бьет рекорды: Петербург утонул в 30 см снега

Больше всего снега накопилось в Ленинградской области.

В Санкт-Петербурге установлен рекорд зимы по высоте снежного покрова. Утром 11 февраля городская метеостанция отметила 30 см снега — это пик с начала сезона, причем за сутки сугробы увеличились на 3 см, сообщил в своем телеграм-канале главный специалист центра «Фобос» Михаил.

Синоптик уточнил, что в Ленинградской области снега еще больше: в Сосново покров достиг 44 см с приростом 4 см за день.

Однако эти цифры пока ниже максимумов 13–14 января, когда в Ленобласти снежный слой составил 56 см.

В Москве 29 января высота покрова достигла 60–62 см — вдвое больше нормы. В Подмосковье, в Черустях и Серпухове, сугробы выросли до 64 см, сообщал синоптик Евгений Тишковец.