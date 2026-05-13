Праздничные пирожки "Зайцы": выглядят как из пекарни, а готовятся до невозможного просто
Мягкие, румяные и невероятно нежные пирожки "Зайцы" выглядят так, будто их купили в дорогой пекарне. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Вкусно, просто, быстро".
Ингредиенты
- Мука — 200 г
- Разрыхлитель — пол ч. л.
- Сливочное масло — 100 г
- Творог — 200 г
- Желток — 1 шт.
- Куриный фарш — 250 г
- Лук — 50 г
- Морковь — 50 г
- Сметана — 1-2 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Яйцо для смазывания
- Изюм для глазок
- Обрезки теста для украшения
Приготовление
В глубокой миске смешайте просеянную муку, разрыхлитель и щепотку соли. Добавьте мягкое сливочное масло кусочками и творог. Затем введите желток. Быстро соберите массу в мягкое тесто. Долго вымешивать не нужно.
Сформируйте пласт, заверните в пакет и уберите в холодильник примерно на 1 час.
Далее готовим начинку. Лук нарежьте мелким кубиком, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи на растительном масле до мягкости.
Добавьте куриный фарш и готовьте, постоянно помешивая, пока мясо не посветлеет и лишняя влага не испарится. Посолите, поперчите и полностью остудите начинку. Затем вмешайте сметану.
Охлажденное тесто раскатайте в пласт толщиной около 3-4 мм. По заранее приготовленному бумажному шаблону вырежьте фигурки зайцев.
На одну заготовку выложите начинку, слегка отступив от краев. Края смажьте водой или белком, сверху накройте второй заготовкой и тщательно защипните.
Смажьте пирожки яйцом. Из обрезков теста сделайте щёчки, а из изюма — глазки и носик. На поверхности сделайте несколько проколов вилкой.
Выложите пирожки на противень с пергаментом и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте около 20 минут до аппетитной золотистой корочки.
