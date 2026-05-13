Праздничные пирожки "Зайцы": выглядят как из пекарни, а готовятся до невозможного просто

Опубликовано: 13 мая 2026 06:05
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Идеально для праздничного стола!

Мягкие, румяные и невероятно нежные пирожки "Зайцы" выглядят так, будто их купили в дорогой пекарне. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Вкусно, просто, быстро".

Ингредиенты

  • Мука — 200 г
  • Разрыхлитель — пол ч. л.
  • Сливочное масло — 100 г
  • Творог — 200 г
  • Желток — 1 шт.
  • Куриный фарш — 250 г
  • Лук — 50 г
  • Морковь — 50 г
  • Сметана — 1-2 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Яйцо для смазывания
  • Изюм для глазок
  • Обрезки теста для украшения

Приготовление

В глубокой миске смешайте просеянную муку, разрыхлитель и щепотку соли. Добавьте мягкое сливочное масло кусочками и творог. Затем введите желток. Быстро соберите массу в мягкое тесто. Долго вымешивать не нужно.

Сформируйте пласт, заверните в пакет и уберите в холодильник примерно на 1 час.

Далее готовим начинку. Лук нарежьте мелким кубиком, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи на растительном масле до мягкости.

Добавьте куриный фарш и готовьте, постоянно помешивая, пока мясо не посветлеет и лишняя влага не испарится. Посолите, поперчите и полностью остудите начинку. Затем вмешайте сметану.

Охлажденное тесто раскатайте в пласт толщиной около 3-4 мм. По заранее приготовленному бумажному шаблону вырежьте фигурки зайцев.

На одну заготовку выложите начинку, слегка отступив от краев. Края смажьте водой или белком, сверху накройте второй заготовкой и тщательно защипните.

Смажьте пирожки яйцом. Из обрезков теста сделайте щёчки, а из изюма — глазки и носик. На поверхности сделайте несколько проколов вилкой.

Выложите пирожки на противень с пергаментом и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте около 20 минут до аппетитной золотистой корочки.

Ранее мы писали о том, как приготовить пышное пюре без молока.

