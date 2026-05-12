2 секретные ложки в картошку — и моё пюре становится самым пышным и вкусным: без молока и масла
2 секретные ложки в картошку — и моё пюре становится самым пышным и вкусным: без молока и масла

Опубликовано: 12 мая 2026 17:37
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Одна маленькая хитрость способна полностью изменить вкус привычного гарнира

После этого способа приготовления пюре многие больше не захотят возвращаться к классическому рецепту.

Секрет неожиданно простой — вместо молока и масла в картофель добавляют мягкий плавленый сыр. Именно он делает пюре невероятно нежным, воздушным и насыщенно сливочным.

Картофель сначала очищают и отваривают в подсоленной воде до полной мягкости. После варки жидкость не выливают полностью — один стакан отвара обязательно оставляют.

Горячий картофель начинают разминать толкушкой и сразу добавляют 2-3 ложки плавленого сыра. Затем постепенно вливают немного оставшегося картофельного отвара, регулируя консистенцию пюре.

По вкусу можно также добавить немного чёрного перца, сушёного чеснока или любимых специй.

Готовый гарнир выходит нежным, кремовым и ароматным. Он отлично сочетается с мясом, рыбой, котлетами, овощами и домашними соленьями.

