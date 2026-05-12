Рис больше не варю: нашёл способ проще — без варки на плите, а получается рассыпчатым, как в ресторане
Многие до сих пор готовят рис по старинке — на плите, постоянно проверяя кастрюлю и боясь получить липкую кашу вместо гарнира. Но есть способ намного проще, благодаря которому рис получается рассыпчатым и мягким. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Эликсир жизни".
Главный плюс такого способа — минимум усилий. Не нужно стоять у плиты, помешивать рис и переживать, что вода выкипит раньше времени. Достаточно просто правильно подготовить крупу и залить её кипятком.
Перед приготовлением рис обязательно тщательно промывают — желательно несколько раз, пока вода не станет полностью прозрачной. Именно так убирается лишний крахмал, из-за которого гарнир часто превращается в липкую массу.
Дальше всё максимально просто:
- на 1 стакан риса берут 2 стакана кипятка;
- добавляют соль по вкусу;
- при желании кладут кусочек сливочного масла;
- плотно закрывают крышкой и укутывают полотенцем.
После этого рису дают спокойно "дойти" без кипения примерно 40-60 минут. За это время зёрна медленно впитывают влагу, остаются целыми и получаются удивительно рассыпчатыми.
Именно медленное приготовление без бурного кипения считается главным секретом этого метода. Рис не травмируется, не лопается и сохраняет естественный вкус.
Особенно хорошо таким способом получаются:
- длиннозёрный рис
- жасмин
- басмати
