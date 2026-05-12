Мудрый Хайям одной фразой дал оценку человечеству: актуальность по-настоящему пугает — за 1000 лет ничего не изменилось

Опубликовано: 12 мая 2026 11:04
Автор:
Анастасия Чувакова
 Проверено редакцией
Слова иранского мыслителя актуальны и в наши дни

Персидский поэт и философ Омар Хайям, живший тысячу лет назад, приобрел широкую известность благодаря своим рубаи — коротким стихотворениям, которые по сей день пользуются популярностью во всем мире. В своих произведениях мудрец категорично оценивал человеческие пороки и слабости, порой высмеивая и принижая их.

Омар Хайям вел довольно уединенный образ жизни, посвящая себя науке и наблюдениям за людьми. Это позволило ему издалека анализировать поступки и их последствия.

«Я знаю мир, — в нём вор сидит на воре, Мудрец всегда проигрывает в споре с глупцом, бесчестный честного стыдит, И капля счастья тонет в море горя».

К сожалению, персидский мудрец был абсолютно прав, полагая, что негативных моментов в жизни зачастую значительно больше, чем позитивных. Он рекомендовал людям полагаться исключительно на собственные силы.

Не следует прогибаться перед кем-либо, становясь для него трамплином или инструментом для достижения целей.

