Синоптики обещают первую «двадцатку»: восточный гребень прогреет Петербург, но уронит давление

Погодную ситуацию формирует теряющий силы барический гребень.

Сегодня Санкт-Петербург празднует маленькую победу — столбики термометров впервые в этом году доползут до отметки в +20 градусов.

Что на улице сегодня?

Погодой сейчас управляет так называемый барический гребень. Если говорить по-простому, это зона высокого давления, которая принесла нам теплый воздух с востока, сообщает в соцсетях синоптик Михаил Леус.

Вот чего ждать от погоды в течение дня:

В городе будет от +19 до +21 градуса .

. В Ленинградской области местами еще теплее — до +22 .

. Дождей не будет. Небо затянет облаками лишь наполовину, так что солнце обязательно покажется.

Ветер дует с юго-востока, он легкий и приятный.

Единственный минус — атмосферное давление падает. Метеозависимым людям стоит быть внимательнее к своему самочувствию.

А это нормально для Петербурга?

Обычно «первая двадцатка» приходит в наш город как раз в первой половине мая. Но год на год не приходится.

Например, в прошлом году весна была капризной, и стабильное тепло задержалось. В этот раз нам повезло — май решил оправдать звание весеннего месяца сразу.

Кстати, для сравнения: в самые холодные годы в эти дни в Петербурге могли быть заморозки. Так что нынешние +20 — это настоящий подарок.

Планы на завтра: не забудьте зонт

В среду, 15 мая, станет еще жарче. Днем воздух прогреется до рекордных +22 градусов. Но есть нюанс: такая жара часто притягивает осадки.

Во второй половине дня небо потемнеет и пройдут кратковременные дожди. Это не испортит общую картину, но может застать врасплох по дороге с работы.

Ночи тоже стали по-настоящему весенними — ниже +10 температура уже не опустится.

