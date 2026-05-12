Кидаю на сковороду солёные огурцы — и получаю хрустящую вкуснятину: закуска в кляре
После первой сковороды стало понятно: рецепт точно отправляется в список любимых. Способом приготовления поделился автор Дзен-канала "Всё возможно — своими руками".
Ингредиенты:
- маринованные или солёные огурцы — 400 г,
- кефир — 100 мл,
- яйцо — 1 шт.,
- мука — 70 г,
- соль — 1/3 ч. л.,
- разрыхлитель — 1/2 ч. л.,
- чёрный перец — по вкусу.
Приготовление:
Нарезаю огурцы кружочками толщиной примерно 3-4 мм и обязательно хорошо обсушиваю бумажными полотенцами — так кляр будет держаться идеально и масло не начнёт стрелять.
Для кляра в миске смешиваю кефир и яйцо, добавляю соль и чёрный перец. Отдельно соединяю муку с разрыхлителем и постепенно вмешиваю в жидкую смесь. Кляр должен получиться густоватым, примерно как тесто на оладьи.
На сковороде хорошо разогреваю растительное масло. Каждый кружочек огурца окунаю в кляр и сразу выкладываю на горячую сковороду. Обжариваю с двух сторон до красивой золотистой корочки.
Готовые огурцы выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, и подаю горячими вместе с чесночным или сырным соусом.
Примерное время приготовления: 20 минут
