Кидаю на сковороду солёные огурцы — и получаю хрустящую вкуснятину: закуска в кляре
Кидаю на сковороду солёные огурцы — и получаю хрустящую вкуснятину: закуска в кляре

Опубликовано: 12 мая 2026 06:05
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Снаружи — золотистый кляр, внутри — сочные огурчики.

После первой сковороды стало понятно: рецепт точно отправляется в список любимых. Способом приготовления поделился автор Дзен-канала "Всё возможно — своими руками".

Ингредиенты:

  • маринованные или солёные огурцы — 400 г,
  • кефир — 100 мл,
  • яйцо — 1 шт.,
  • мука — 70 г,
  • соль — 1/3 ч. л.,
  • разрыхлитель — 1/2 ч. л.,
  • чёрный перец — по вкусу.

Приготовление:

Нарезаю огурцы кружочками толщиной примерно 3-4 мм и обязательно хорошо обсушиваю бумажными полотенцами — так кляр будет держаться идеально и масло не начнёт стрелять.

Кидаю на сковороду солёные огурцы — и получаю хрустящую вкуснятину: закуска в кляре - image 1

Для кляра в миске смешиваю кефир и яйцо, добавляю соль и чёрный перец. Отдельно соединяю муку с разрыхлителем и постепенно вмешиваю в жидкую смесь. Кляр должен получиться густоватым, примерно как тесто на оладьи.

На сковороде хорошо разогреваю растительное масло. Каждый кружочек огурца окунаю в кляр и сразу выкладываю на горячую сковороду. Обжариваю с двух сторон до красивой золотистой корочки.

Готовые огурцы выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, и подаю горячими вместе с чесночным или сырным соусом.

Примерное время приготовления: 20 минут

