Деревня, которая находится в 13 км от Московского Кремля: здесь остановилось время - как добраться, в чем уникальность

В 13 км от Кремля находится необычная деревня, о которой не знают даже многие москвичи. Она является уникальной, поэтому местную достопримечательность стоит посетить каждому. Любой человек точно останется под впечатлением.

Где находится деревня

В 10 минутах ходьбы от метро "Тимирязевская" можно перенестись в атмосферу дачного поселка 1920-х годов. Время здесь остановилось в той эпохе, поэтому на территории населенного пункта можно увидеть старые дома из дерева, грунтовые дороги и абсолютную тишину.

"Это место называется посёлок "Соломенная Сторожка". И это самая ближайшая деревня к Кремлю среди последних сохранившихся в Москве. Расположена она среди бесконечной зелени и прудов", - сообщает канал "Русские тайны".

История деревни

В 1920-х годах преподавателям Тимирязевской академии не хватало жилья, из-за чего уже в 1925 году был создан строительный кооператив "Соломенная Сторожка". Первые дома расположились рядом с академией уже в 1927 году.

"Название появилось благодаря настоящей сторожке, которая была построена здесь ещё в 1860-х годах. Интересно, что «соломенной» её называли не из-за крыши, а из-за материала стен: здание возводили из глинобитных блоков, в составе которых была спрессованная солома", - рассказывает источник.

Кто жил в деревне

Каждый дом имел индивидуальный проект, что подчеркивало их уникальность. Всего на территории "Соломенной Сторожки" было построено 29 домов. Тут жили животноводы, пчеловоды, сельскохозяйственные инженеры и другие преподаватели академии.

В 1960-1970-х годах часть домов было снесено, так как они не вписывались в облик города. На тот момент оставили только 12 строений. В 2000 году оставшиеся дома были признаны объектами культурного наследия, из-за чего они сохранились. Сейчас в них живут потомки первых владельцев.

