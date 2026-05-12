222 дня тепла позади: Петербург отключает батареи

Опубликовано: 12 мая 2026 09:53
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
Решение о завершении отопительного сезона было принято в связи с потеплением.

В Петербурге официально объявили дату окончания отопительного сезона. Батареи начнут остывать в среду, 13 мая, ровно в 09:00, сообщил вице-губернатор Петербурга Сергей Кропачёв.

Майские праздники прошли, на улице потеплело, поэтому городские службы решили, что пора переходить на летний режим.

Долгий сезон: цифры и факты

Этот отопительный период оказался длинным — он продлился 222 дня. Для сравнения: обычно батареи греют около 200–210 дней. В этот раз тепло в дома дали непривычно рано — еще 3 октября, когда на улице резко похолодало.

Почему отключают именно сейчас?

Коммунальщики не выключают тепло «на глаз». Есть строгое правило: среднесуточная температура на улице должна быть выше +8 градусов в течение пяти дней подряд.

Как только этот порог пройден, вице-губернатор подписывает распоряжение. Если отключить раньше, люди начнут мерзнуть и болеть, если позже — в квартирах станет невыносимо душно, а счета за коммуналку вырастут.

Начинается сезон «тазиков» и кастрюль

Сразу после того как батареи остынут, в городе начнутся массовые отключения горячей воды. Это нужно для проверки труб под высоким давлением (гидравлические испытания). Так энергетики ищут слабые места, чтобы зимой трубы не лопались в мороз.

Важно знать:

  • По закону воду нельзя отключать дольше, чем на 14 дней.
  • В некоторых новых районах города сроки короче — от 1 до 10 дней.
  • Графики на 2026 год уже готовы.

Где проверить свой адрес?

Не ждите объявлений на дверях подъезда — их часто вешают в последний момент. Проверить, когда в вашем доме отключат горячую воду, можно уже сейчас:

  1. На официальном сайте Комитета по энергетике.
  2. На порталах крупных поставщиков тепла (ГУП «ТЭК СПб», «Теплосеть Санкт-Петербурга»).

Просто введите название своей улицы и номер дома в строку поиска на сайте. Это поможет заранее спланировать отпуск или покупку бойлера.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербург пришло настоящее тепло.

