50 бутылок на Большевиков и старые грабли на Жуковского: полиция пересчитала запасы петербургских баров

Проверили 12 магазинов и несколько баров в нескольких районах города.

Петербургская полиция устроила массовую «ревизию» питейных заведений и магазинов. Проверки прошли сразу в четырех районах: Центральном, Невском, Калининском и Московском.

Сотрудники из отдела по борьбе с коррупцией и экономической безопасностью искали тех, кто нарушает правила продажи алкоголя.

Кто попался и на чем?

Главной целью стали места, где спиртное продают «из-под полы» или в неположенное время.

На улице Жуковского полиция навестила старого знакомого — бар, который уже ловили на торговле без лицензии.

Видимо, прошлый опыт владельцев ничему не научил: из заведения снова вывезли 20 бутылок крепкого алкоголя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу.

В спальных районах (на проспекте Большевиков, улицах Софьи Ковалевской и Звездной) магазины вовсю торговали спиртным по ночам.

В одной из точек полицейские обнаружили настоящий склад — более 450 бутылок пива и вина. Теперь владельцам светят огромные штрафы, которые могут легко перекрыть всю «ночную» выручку.

Рейды — это не просто случайность. В Петербурге сейчас активно борются с так называемыми «наливайками» — мелкими барами в жилых домах, которые под видом общепита продают алкоголь по ночам.

Что сейчас в моде у предпринимателей?

Несмотря на риск, люди продолжают вкладывать деньги в еду и напитки. Вот на что делают ставку:

Рестораны и кафе (33%) — классика остается лидером. Кофейни (20%) — самый популярный малый бизнес. Пекарни (18%) — булочные на каждом углу стали фишкой Питера. Бары и пабы (16%) — их открывают реже всего из-за сложностей с лицензиями и постоянного внимания полиции.

Покупать алкоголь ночью в сомнительных лавках становится всё сложнее, а владельцам заведений приходится либо играть по правилам, либо закрываться.

Выживают сейчас только те, кто следит за документами и не пытается обмануть систему.

