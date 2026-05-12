Городовой / Город / 50 бутылок на Большевиков и старые грабли на Жуковского: полиция пересчитала запасы петербургских баров
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Пропасть в 25 тысяч и риелторы-миллионеры: почему в Петербурге учить детей не так выгодно, как продавать квартиры Город
Рис больше не варю: нашёл способ проще — без варки на плите, а получается рассыпчатым, как в ресторане Полезное
Россиян ждут 9 дней отдыха в июне: когда не нужно будет выходить на работу Полезное
«Семь минут тишины» в тоннеле дамбы и тупик в Петергофе: где в мае придется притормозить Город
Мудрый Хайям одной фразой дал оценку человечеству: актуальность по-настоящему пугает — за 1000 лет ничего не изменилось Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Праздники
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

50 бутылок на Большевиков и старые грабли на Жуковского: полиция пересчитала запасы петербургских баров

Опубликовано: 12 мая 2026 11:59
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
50 бутылок на Большевиков и старые грабли на Жуковского: полиция пересчитала запасы петербургских баров
50 бутылок на Большевиков и старые грабли на Жуковского: полиция пересчитала запасы петербургских баров
Global Look Press / Vadim Akhmetov / URA.RU
Проверили 12 магазинов и несколько баров в нескольких районах города.

Петербургская полиция устроила массовую «ревизию» питейных заведений и магазинов. Проверки прошли сразу в четырех районах: Центральном, Невском, Калининском и Московском.

Сотрудники из отдела по борьбе с коррупцией и экономической безопасностью искали тех, кто нарушает правила продажи алкоголя.

Кто попался и на чем?

Главной целью стали места, где спиртное продают «из-под полы» или в неположенное время.

На улице Жуковского полиция навестила старого знакомого — бар, который уже ловили на торговле без лицензии.

Видимо, прошлый опыт владельцев ничему не научил: из заведения снова вывезли 20 бутылок крепкого алкоголя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу.

В спальных районах (на проспекте Большевиков, улицах Софьи Ковалевской и Звездной) магазины вовсю торговали спиртным по ночам.

В одной из точек полицейские обнаружили настоящий склад — более 450 бутылок пива и вина. Теперь владельцам светят огромные штрафы, которые могут легко перекрыть всю «ночную» выручку.

Рейды — это не просто случайность. В Петербурге сейчас активно борются с так называемыми «наливайками» — мелкими барами в жилых домах, которые под видом общепита продают алкоголь по ночам.

Что сейчас в моде у предпринимателей?

Несмотря на риск, люди продолжают вкладывать деньги в еду и напитки. Вот на что делают ставку:

  1. Рестораны и кафе (33%) — классика остается лидером.
  2. Кофейни (20%) — самый популярный малый бизнес.
  3. Пекарни (18%) — булочные на каждом углу стали фишкой Питера.
  4. Бары и пабы (16%) — их открывают реже всего из-за сложностей с лицензиями и постоянного внимания полиции.

Покупать алкоголь ночью в сомнительных лавках становится всё сложнее, а владельцам заведений приходится либо играть по правилам, либо закрываться.

Выживают сейчас только те, кто следит за документами и не пытается обмануть систему.

Ранее «Городовой» рассказывал, как в Петербурге будут бороться с «наливайками»

Город