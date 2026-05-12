«Семь минут тишины» в тоннеле дамбы и тупик в Петергофе: где в мае придется притормозить

Опубликовано: 12 мая 2026 11:31
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Водителям лучше заранее планировать маршруты, чтобы не стоять в пробках.

С 12 по 15 мая на дамбе будет неспокойно. Ограничения введут на внутреннем кольце в районе тоннеля (сооружение С-1). Там планируют гонять ремонтную технику, поэтому движение могут полностью перекрывать.

Пугаться не стоит: по регламенту остановка потока не должна длиться дольше 7–10 минут, сообщили в пресс-службе Дирекции КЗС. Однако за это время может успеть собраться приличная пробка.

Совет: внимательно смотрите на электронные табло перед въездом в тоннель. Там всегда пишут актуальную информацию.

Петергоф: стройка на Ботанической

В Петродворцовом районе ограничения начались с 9 мая. Здесь дорожники и строители обосновываются надолго.

  • До 25 мая полностью закроют участок Ботанической улицы (от Ульяновской до тупика). Там будут ставить строительный городок.
  • До 22 мая ограничат проезд по той же Ботанической, но на участке от улицы Шахматова до Чичеринской.

Если вы планируете поездку в Петергоф на выходных, лучше заранее постройте маршрут в навигаторе. Район Ботанической улицы сейчас станет «узким» местом.

Май в Петербурге — это традиционный старт сезона дорожных работ. После зимы дамбе требуется техническое обслуживание. Специалисты проверяют системы пожаротушения, вентиляцию и дренаж в тоннеле.

Что касается Петродворцового района, то там идет плановое развитие инфраструктуры. К сожалению, это совпадает с началом туристического сезона, когда поток машин в сторону фонтанов растет.

Как не опоздать?

  1. Заложите лишние 20 минут. Короткие остановки на дамбе и объезды в Петергофе могут спутать все карты.
  2. Соблюдайте скорость. В тоннеле во время работ часто ставят временные знаки. Камеры на дамбе работают исправно, так что «письма счастья» приходят быстро.
  3. Смотрите на знаки. Схемы движения в Петродворцовом районе могут меняться по ходу работ.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге потратят 7 миллиардов рублей на ремонт дорог.

