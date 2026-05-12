«Семь минут тишины» в тоннеле дамбы и тупик в Петергофе: где в мае придется притормозить

Водителям лучше заранее планировать маршруты, чтобы не стоять в пробках.

С 12 по 15 мая на дамбе будет неспокойно. Ограничения введут на внутреннем кольце в районе тоннеля (сооружение С-1). Там планируют гонять ремонтную технику, поэтому движение могут полностью перекрывать.

Пугаться не стоит: по регламенту остановка потока не должна длиться дольше 7–10 минут, сообщили в пресс-службе Дирекции КЗС. Однако за это время может успеть собраться приличная пробка.

Совет: внимательно смотрите на электронные табло перед въездом в тоннель. Там всегда пишут актуальную информацию.

Петергоф: стройка на Ботанической

В Петродворцовом районе ограничения начались с 9 мая. Здесь дорожники и строители обосновываются надолго.

До 25 мая полностью закроют участок Ботанической улицы (от Ульяновской до тупика). Там будут ставить строительный городок.

До 22 мая ограничат проезд по той же Ботанической, но на участке от улицы Шахматова до Чичеринской.

Если вы планируете поездку в Петергоф на выходных, лучше заранее постройте маршрут в навигаторе. Район Ботанической улицы сейчас станет «узким» местом.

Май в Петербурге — это традиционный старт сезона дорожных работ. После зимы дамбе требуется техническое обслуживание. Специалисты проверяют системы пожаротушения, вентиляцию и дренаж в тоннеле.

Что касается Петродворцового района, то там идет плановое развитие инфраструктуры. К сожалению, это совпадает с началом туристического сезона, когда поток машин в сторону фонтанов растет.

Как не опоздать?

Заложите лишние 20 минут. Короткие остановки на дамбе и объезды в Петергофе могут спутать все карты. Соблюдайте скорость. В тоннеле во время работ часто ставят временные знаки. Камеры на дамбе работают исправно, так что «письма счастья» приходят быстро. Смотрите на знаки. Схемы движения в Петродворцовом районе могут меняться по ходу работ.

