«Семь минут тишины» в тоннеле дамбы и тупик в Петергофе: где в мае придется притормозить
С 12 по 15 мая на дамбе будет неспокойно. Ограничения введут на внутреннем кольце в районе тоннеля (сооружение С-1). Там планируют гонять ремонтную технику, поэтому движение могут полностью перекрывать.
Пугаться не стоит: по регламенту остановка потока не должна длиться дольше 7–10 минут, сообщили в пресс-службе Дирекции КЗС. Однако за это время может успеть собраться приличная пробка.
Совет: внимательно смотрите на электронные табло перед въездом в тоннель. Там всегда пишут актуальную информацию.
Петергоф: стройка на Ботанической
В Петродворцовом районе ограничения начались с 9 мая. Здесь дорожники и строители обосновываются надолго.
- До 25 мая полностью закроют участок Ботанической улицы (от Ульяновской до тупика). Там будут ставить строительный городок.
- До 22 мая ограничат проезд по той же Ботанической, но на участке от улицы Шахматова до Чичеринской.
Если вы планируете поездку в Петергоф на выходных, лучше заранее постройте маршрут в навигаторе. Район Ботанической улицы сейчас станет «узким» местом.
Май в Петербурге — это традиционный старт сезона дорожных работ. После зимы дамбе требуется техническое обслуживание. Специалисты проверяют системы пожаротушения, вентиляцию и дренаж в тоннеле.
Что касается Петродворцового района, то там идет плановое развитие инфраструктуры. К сожалению, это совпадает с началом туристического сезона, когда поток машин в сторону фонтанов растет.
Как не опоздать?
- Заложите лишние 20 минут. Короткие остановки на дамбе и объезды в Петергофе могут спутать все карты.
- Соблюдайте скорость. В тоннеле во время работ часто ставят временные знаки. Камеры на дамбе работают исправно, так что «письма счастья» приходят быстро.
- Смотрите на знаки. Схемы движения в Петродворцовом районе могут меняться по ходу работ.
