Какими сувенирами славится Санкт-Петербург?

Опубликовано: 12 февраля 2026 14:40
 Проверено редакцией
Сувениры из Санкт‑Петербурга — это либо отсылка к прошлому, либо ручная работа, либо вещь с историей.

Санкт‑Петербург — город, где даже сувениры несут отпечаток истории, архитектуры и особого северного шарма. Здесь не найдёшь безликих «магнитов на холодильник» в промышленных масштабах: местные подарки — это либо отсылка к прошлому, либо ручная работа, либо вещь с историей.

Что везут из Петербурга чаще всего?

Фарфор Императорского завода — не просто посуда, а живая традиция. С XVIII века петербургский фарфор ценили при дворе, а сегодня его покупают как инвестицию: отдельные сервизы и статуэтки со временем только дорожают.

Миниатюрные модели разводных мостов — популярный сувенир, особенно у тех, кто видел, как ночью над Невой поднимаются крылья Благовещенского или Дворцового. Бывают из бронзы, дерева или даже прозрачного полимера с подсветкой.

Книги и открытки с видами старого Петербурга — для тех, кто любит не блеск, а атмосферу. В букинистических лавках на Литейном или у Спасского переулка можно найти репринт дореволюционных открыток, гравюры с панорамами каналов, альбомы с фотографиями Невского проспекта начала XX века.

Изделия из малахита и яшмы — отголосок уральских мастерских, но с петербургским лоском. Шкатулки, броши, подставки под ручки: камень играет оттенками зелёного и коричневого, будто отражая цвета парков и фасадов.

Ароматы Петербурга — да, и такое есть. Местные парфюмеры создают композиции, вдохновлённые городом: ноты мокрого гранита, речного тумана, старой библиотеки, свежескошенной травы в Летнем саду. Флакон с надписью «Невский» или «Белая ночь» — сувенир для тех, кто хочет унести с собой не предмет, а ощущение.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
