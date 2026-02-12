Единственный дворец Александра II откроется бесплатно 22 февраля

Купить билеты можно на сайте музея.

Накануне Дня защитника Отечества музей-заповедник «Петергоф» бесплатно откроет Фермерский дворец для всех жителей и гостей города. Об этом сообщили в учреждении.

Там подчеркнули, что это единственный дворец в России, возведённый специально для Александра II. Ранее на этом месте размещались молочная ферма, служебные и хозяйственные помещения, а также детские и учебные комнаты.

Посетители смогут осмотреть рабочий кабинет царя, где разрабатывались ключевые законопроекты, уникальный лифт для императрицы Марии Александровны, ванну, пережившую Великую Отечественную войну.