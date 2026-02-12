Городовой / Вопросы о Петербурге / Какую площадь занимает Петроградский район Санкт-Петербурга?
Опубликовано: 12 февраля 2026 17:05
 Проверено редакцией
скульптура, остров
Global Look Press/Zamir Usmanov
Петроградский район Санкт-Петербурга занимает площадь 24 км².

Петроградский район Санкт-Петербурга занимает площадь 24 км². Это один из четырёх центральных районов города, расположенный на островах в северной и северо-западной части дельты реки Невы. Он граничит с Приморским, Выборгским, Василеостровским и Центральным районами.

География и острова

Район раскинулся на семи островах: Заячьем, Петроградском, Аптекарском, Петровском, Крестовском, Каменном и Елагином. Самый крупный из них — Петроградский (ранее назывался Городским и Берёзовым). Именно на нём находятся четыре из шести станций метро района: «Петроградская», «Горьковская», «Спортивная» и «Чкаловская».

Заячий остров полностью занимает Петропавловская крепость — одна из визитных карточек города. Елагин остров — это остров-парк, где расположен Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Кирова.

История

Петроградский район — старейший в Санкт-Петербурге. Именно здесь в 1703 году началась история города: была заложена Петропавловская крепость и построен домик Петра I — первый жилой дом в городе.

Район был образован в 1917 году в рамках упразднения деления города на административно-полицейские части и установления деления на районы.

Какие достопримечательности есть в Петроградском районе?

В районе расположено множество достопримечательностей, среди которых:

  • Крейсер «Аврора» — символ Октябрьской революции. С его палубы был произведён холостой выстрел, послуживший сигналом к штурму Зимнего дворца.
  • Государственный музей истории Санкт-Петербурга (Петропавловская крепость).
  • Санкт-Петербургский планетарий.
  • Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи.
Пономарева Дарина
