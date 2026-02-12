Сколько километров от Санкт-Петербурга до Таллина?

От Санкт‑Петербурга до Таллина по прямой между центрами городов около 320 км, на машине выйдет примерно 370–390 км.

Как добраться от Питера до Таллина?

На автомобиле — для тех, кто любит контролировать маршрут. Выезжаете по Таллинскому шоссе, минуете Кингисепп, затем — Ивангород. Главная точка напряжения — граница у Нарвы. Здесь можно провести от 30 минут до нескольких часов в очереди, особенно в пятницу вечером или в сезон отпусков. Зато после перехода границы до Таллина остаётся всего около 200 км по ровной эстонской трассе.

Совет: заранее проверьте страховку «Зелёная карта» для въезда в ЕС и скачайте офлайн‑карты — на границе мобильный интернет может «проваливаться».

На автобусе — вариант для путешественников без машины. Несмотря на отсутствие прямых авиарейсов, автобусное сообщение между Петербургом и Таллином остаётся регулярным: рейсы отправляются несколько раз в день. В пути — 6–7 часов с учётом пограничного контроля.

Комбинированным способом — для любителей нестандартных маршрутов. Например, можно: