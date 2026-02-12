Городовой / Вопросы о Петербурге / Где в Санкт-Петербурге находится кладбище Памяти жертв 9-го января?
Где в Санкт-Петербурге находится кладбище Памяти жертв 9-го января?

Опубликовано: 12 февраля 2026 13:35
 Проверено редакцией
обелиск, кладбище
Где в Санкт-Петербурге находится кладбище Памяти жертв 9-го января?
Global Look Press/ Serguei Fomine
Кладбище Памяти жертв 9-го января расположено во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Кладбище Памяти жертв 9-го января расположено во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Оно занимает часть квартала, ограниченного Софийской улицей, проспектами Александровской Фермы и Девятого Января, а также улицей Жертв Девятого Января.

Как добраться до кладбища Памяти жертв 9-го января?

На автомобиле:

  • если едете с Невского проспекта: по Лиговскому проспекту, улицам Расстанной, Камчатской, Касимовской и Бухарестской, затем поворот налево на Дунайский проспект и проспект Девятого Января;
  • от КАД: по Софийской улице, через 2,5 км поворот направо на проспект Девятого Января.

На метро:

  • от станции «Обухово» — пешая прогулка примерно 1,7 км по проспекту Девятого Января;
  • от станции «Ломоносовская» — на автобусе №157 или маршрутке К-16 до остановки «Кладбище Памяти жертв Девятого Января» (6 остановок).

История и интересные факты

Кладбище было основано в 1872 году по указу Александра II. Первоначально оно называлось Преображенским — в честь церкви Преображения Господня, которая здесь находилась. С самого начала кладбище стало местом погребения бедных жителей Петербурга, а также обитателей больниц и богаделен.

В 1905 году здесь была похоронена часть жертв «Кровавого воскресенья» — 88 человек в братской могиле. В январе 1918 года рядом с ними похоронили жертв расстрела мирной демонстрации в поддержку Учредительного собрания. В советское время кладбище переименовали в память о этих событиях.

Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
