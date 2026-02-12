Из баров в овощные магазины: как петербургские заведения обманули запрет на ночной алкоголь

В Петербурге ведется борьба с наливайками.

В Санкт-Петербурге заведения общепита в жилых домах, ранее специализировавшиеся на продаже алкоголя, переходят на новый формат работы из-за запрета на ночную реализацию спиртного. Об этом пишут "Ведомости".

Предприниматели перестраивают свои точки под магазины повседневных покупок, чтобы адаптироваться к новым правилам, рассказали эксперты рынка.

Александр Ситов, глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, подчеркнул расширение ассортимента: теперь там появились овощи, замороженные продукты и другие товары первой необходимости, а не только алкоголь.

Комитет получил около 680 заявок от бизнеса, но одобрил лишь 450. По прогнозу Ситова, к концу года остальные заведения либо закроются, либо полностью сменят профиль.