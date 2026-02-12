«Орбита» в огне: Цивелев настаивает на ускорении стройки для 1200 музыкантов

В Санкт-Петербурге спасатели в ликвидировали возгорание в здании заброшенного кинотеатра «Орбита» на улице Лени Голикова.
По данным пресс-службы МЧС по Петербургу, пожар вспыхнул 11 февраля, охватив 150 кв. м. Тушение длилось около четырех часов, огонь удалось погасить примерно в 01:00 12 февраля.
Депутат ЗакСа Алексей Цивилев после ЧП потребовал форсировать реконструкцию здания. В планах — открытие там детской школы искусств имени С.М. Слонимского для 1200 учеников.
В Смольный комитет по строительству направили обращение с требованием сообщить о состоянии здания после пожара, включая проверку несущих конструкций, текущий статус проектной документации на госэкспертизе и возможные риски задержек работ.